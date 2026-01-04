ETV Bharat / state

मिर्जापुर में 12वीं के छात्र ने कर ली खुदकुशी; मौत की वजह स्पष्ट नहीं, छानबीन में जुटी पुलिस

मिर्जापुर: जनपद के कटरा कोतवाली क्षेत्र के अनगढ़ रोड सद्भावना नगर में एक छात्र ने फांसी लगा ली. छात्र किराए के मकान में रहता था और 12वीं की पढ़ाई कर रहा था. जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. इसके साथ ही छात्र के परिजनों को सूचना दी गई है. छात्र ने खुदकुशी क्यों की, यह अभी नहीं पता चल पाया है. पुलिस के मुताबिक, परिजनों के पहुंचने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा.

छात्र विनोद यादव महुआरी कला थाना विंध्याचल का रहने वाला था. अनगढ़ रोड सद्भावना नगर में किराए के मकान में रहता था. वह बीएलजे इंटर कॉलेज में इंटर का छात्र था. शनिवार देर शाम उसने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो अन्य छात्रों ने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद जब उन्होंने रोशनदान से देखा तो विनोद फांसी के फंदे लटका मिला. इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई.

कटरा कोतवाली थानाध्यक्ष बैद्यनाथ सिंह ने बताया कि सद्भावना नगर छात्र का शव का कमरे में मिला है. मृतक छात्र विनोद 12वीं का छात्र था, जो कला थाना विंध्याचल करने वाला था. छात्र के परिवार वालों को उसकी मौत की खबर दे दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रथम दृष्टया में यह आत्महत्या लग रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना की जांच की जा रही है.