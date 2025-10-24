ETV Bharat / state

लखनऊ में इंस्टाग्राम पर दोस्ती, होटल में दुष्कर्म; युवक ने 12वीं की छात्रा को बनाया शिकार

लखनऊ: सोशल मीडिया की दोस्ती 12वीं की छात्रा के लिए खतरनाक साबित हुई. इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने वाले एक युवक ने छात्रा को विभूति खंड स्थित एक होटल में बुलाया. कथित तौर पर नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. परिजनों ने समय रहते मौके पर पहुंचकर आरोपी तौकीर आलम को पकड़ा. आरोपी पर पुलिस ने केस दर्ज जेल भेज दिया है.

लखनऊ निवासी पीड़िता इंटरमीडिएट की छात्रा है. कुछ दिन पहले ही उसकी इंस्टाग्राम पर दोस्ती इंदिरा नगर में रहने वाले तौकीर आलम से हुई. दोनों के बीच ऑनलाइन बातें होने लगीं. इसके बाद तौकीर ने छात्रा को विभूतिखंड स्थित एक होटल बुलाया.

परिजनों का आरोप है, कि कमरे में तौकीर ने छात्रा को नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वह बदहवास हो गई. इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. परिजनों ने मौके पर पहुंचकर तौकीर को दबोचा, क्योंकि इसकी भनक किसी तरह छात्रा के घरवालों को लग गई थी.