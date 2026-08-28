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सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली का 12वां दिन; 1030 युवाओं ने दिखाया दम, 810 अभ्यर्थियों ने मारी बाजी

सहारनपुर : जिले के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली का शुक्रवार को 12वां दिन रहा. भर्ती रैली में 13 जनपदों के युवाओं को तहसीलवार शामिल किया जा रहा है. इसी क्रम में आज मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर और खतौली तहसीलों के अभ्यर्थियों की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई.

इस दौरान बड़ी संख्या में युवा सुबह से ही स्टेडियम पहुंचे. निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई गई. युवाओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ रनिंग में हिस्सा लिया और सेना में शामिल होने के लिए अपनी फिटनेस का प्रदर्शन किया.



सैन्य अधिकारियों की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आज की भर्ती प्रक्रिया में कुल 1,150 अभ्यर्थियों को शामिल होने के लिए बुलाया गया था, जिनमें से 1,030 अभ्यर्थी उपस्थित हुए. रनिंग परीक्षा में 810 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की. वहीं, अन्य अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट अभी जारी है. भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अन्य चरणों के लिए सफल अभ्यर्थियों की स्थिति स्पष्ट होगी.