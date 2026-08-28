सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली का 12वां दिन; 1030 युवाओं ने दिखाया दम, 810 अभ्यर्थियों ने मारी बाजी
अग्निवीर भर्ती रैली में 13 जनपदों के युवाओं को तहसीलवार शामिल किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 4:52 PM IST
सहारनपुर : जिले के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली का शुक्रवार को 12वां दिन रहा. भर्ती रैली में 13 जनपदों के युवाओं को तहसीलवार शामिल किया जा रहा है. इसी क्रम में आज मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर और खतौली तहसीलों के अभ्यर्थियों की अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई.
इस दौरान बड़ी संख्या में युवा सुबह से ही स्टेडियम पहुंचे. निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई गई. युवाओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ रनिंग में हिस्सा लिया और सेना में शामिल होने के लिए अपनी फिटनेस का प्रदर्शन किया.
सैन्य अधिकारियों की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आज की भर्ती प्रक्रिया में कुल 1,150 अभ्यर्थियों को शामिल होने के लिए बुलाया गया था, जिनमें से 1,030 अभ्यर्थी उपस्थित हुए. रनिंग परीक्षा में 810 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की. वहीं, अन्य अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट अभी जारी है. भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अन्य चरणों के लिए सफल अभ्यर्थियों की स्थिति स्पष्ट होगी.
स्टेडियम में भर्ती प्रक्रिया के दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. कई अभ्यर्थी अपने साथियों और परिजनों के साथ पहुंचे थे. रनिंग में सफल होने के बाद युवाओं के चेहरों पर खुशी नजर आई. वहीं, परीक्षा में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों ने भी आगे बेहतर तैयारी करने का संकल्प लिया.
अग्निवीर भर्ती रैली के तहत अलग-अलग जनपदों की तहसीलों के अभ्यर्थियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुलाया जा रहा है. भर्ती प्रक्रिया में युवाओं की शारीरिक क्षमता, फिटनेस और अनुशासन की परीक्षा ली जा रही है. आने वाले दिनों में भी विभिन्न जनपदों के अभ्यर्थी सहारनपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में सेना में भर्ती होने के लिए अपना दमखम दिखाएंगे.
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