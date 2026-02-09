ETV Bharat / state

पेपर से ठीक पहले 12वीं के छात्र ने हॉस्टल में दी जान, एक दिन पहले घर से लौटा था

भरतपुर : बोर्ड परीक्षा से महज चार दिन पहले भरतपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र स्थित राजकीय अंबेडकर छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले 12वीं के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. रविवार देर रात तक पढ़ाई करने के बाद छात्र अपने हॉल में सोया था, लेकिन सोमवार सुबह नाश्ते के लिए जगाने पहुंचे चौकीदार को वो मृत अवस्था में मिला. घटना से छात्रावास में हड़कंप मच गया. मृतक छात्र की पहचान हो गई है. छात्र 12 फरवरी से शुरू होने वाली 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था और वह करीब दो साल से छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहा था.

गेट तोड़कर अंदर पहुंचे छात्र : छात्रावास अधीक्षक गौरव सारस्वत ने बताया कि छात्र जिस हॉल में रहता था, वहां कुल 14 छात्र रहते हैं. रविवार होने के कारण ज्यादातर छात्र अपने दोस्तों या अन्य कमरों में चले गए थे. उसके साथ रहने वाला चचेरा भाई भी रात को दोस्तों के साथ दूसरे कमरे में सो गया था, जिससे छात्र रात में हॉल में अकेला रह गया. रविवार रात करीब 8 बजे उसने खाना खाया और इसके बाद रात 10 बजे तक पढ़ाई करता रहा. सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे चौकीदार उसे नाश्ते के लिए जगाने गया, लेकिन हॉल का गेट अंदर से बंद मिला.