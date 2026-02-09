पेपर से ठीक पहले 12वीं के छात्र ने हॉस्टल में दी जान, एक दिन पहले घर से लौटा था
छात्र करीब दो साल से छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहा था. वो 12वीं का छात्र था.
Published : February 9, 2026 at 3:58 PM IST
भरतपुर : बोर्ड परीक्षा से महज चार दिन पहले भरतपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र स्थित राजकीय अंबेडकर छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले 12वीं के एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. रविवार देर रात तक पढ़ाई करने के बाद छात्र अपने हॉल में सोया था, लेकिन सोमवार सुबह नाश्ते के लिए जगाने पहुंचे चौकीदार को वो मृत अवस्था में मिला. घटना से छात्रावास में हड़कंप मच गया. मृतक छात्र की पहचान हो गई है. छात्र 12 फरवरी से शुरू होने वाली 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था और वह करीब दो साल से छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहा था.
गेट तोड़कर अंदर पहुंचे छात्र : छात्रावास अधीक्षक गौरव सारस्वत ने बताया कि छात्र जिस हॉल में रहता था, वहां कुल 14 छात्र रहते हैं. रविवार होने के कारण ज्यादातर छात्र अपने दोस्तों या अन्य कमरों में चले गए थे. उसके साथ रहने वाला चचेरा भाई भी रात को दोस्तों के साथ दूसरे कमरे में सो गया था, जिससे छात्र रात में हॉल में अकेला रह गया. रविवार रात करीब 8 बजे उसने खाना खाया और इसके बाद रात 10 बजे तक पढ़ाई करता रहा. सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे चौकीदार उसे नाश्ते के लिए जगाने गया, लेकिन हॉल का गेट अंदर से बंद मिला.
एक दिन पहले ही घर से लौटा था : काफी देर तक खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, तो अन्य छात्रों को बुलाया गया और गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया. अंदर का दृश्य देख सभी के होश उड़ गए. तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. बाद में परिजनों को घटना की जानकारी दी गई. छात्र के पिता माधो सिंह ने बताया कि वह भरतपुर में होटल चलाते हैं. उनके 5 बच्चे हैं. ये उनकी तीसरी संतान था. वो भरतपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था. सीओ पंकज ने बताया कि छात्र एक दिन पहले ही घर से लौटा था. प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला नजर आ रहा है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा कर जांच कराई जाएगी.