कानपुर में 12वीं की छात्रा ने किया सुसाइड, CBSE बोर्ड का पेपर खराब होने से परेशान थी
देर रात तक छात्रा पढ़ती रही. सुबह मां जगाने पहुंची तो घटना की जानकारी हुई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 22, 2026 at 5:32 PM IST
कानपुर : हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (HBTU) परिसर में इंटर की एक छात्रा (17) ने सुसाइड कर लिया. रविवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. परिजनों की मानें तो एक पेपर खराब हुआ था और एग्जाम को लेकर वह टेंशन में थी.
छात्रा के पिता ने बताया, बेटी (17) और बेटा दोनों चौबेपुर के भवानीपुर स्थित एनएलके स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे थे. बेटी इंटर और बेटा हाईस्कूल के बोर्ड एग्जाम दे रहे थे. शनिवार रात को 8 बजे दोनों बच्चे खाना खाने के बाद कमरे में पढ़ने के लिये चले गए.
रात 1 बजे जब वह बेटी के कमरे में गए तो वह पढ़ रही थी. जिसके बाद वह नीचे आकर सोने चले गए. सुबह पत्नी बेटी को जगाने के लिये कमरे में गई तो कमरा अंदर से बंद था, काफी देर तक वह दरवाजा खटकाती रही, मगर कोई जवाब नहीं मिला. अनहोनी की आशंका में दरवाजा तोड़ दिया.
बेटी की सुसाइड की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची नवाबगंज थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. फोरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल की.
एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह ने बताया, पूछताछ में परिजनों से पता चला है कि छात्रा पिछले कुछ दिनों से एक पेपर खराब होने की वजह से काफी तनाव में थी. शुरुआती जांच में मामला पूरी तरह से आत्महत्या का लग रहा है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच जारी है.
यह भी पढ़ें : 11 देशों में दौड़ रहा बनारस का रेल इंजन, मोजाम्बिक के लिए 10वां इंजन रवाना, अब तक 182 इंजन एक्सपोर्ट