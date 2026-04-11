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कोरबा के 98 केंद्रों में दोबारा हुई हिंदी की परीक्षा, अब कॉपी जांचने की चुनौती

12वीं हिंदी बोर्ड एग्जाम दोबारा करवाने के बाद अब दो दिन के अंदर मूल्यांकनकर्ताओं को 9 हजार से ज्यादा कॉपियां चैक करनी होगी.

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12वीं हिंदी बोर्ड एग्जाम (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 11, 2026 at 7:20 AM IST

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कोरबा: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से आयोजित कक्षा 12वीं, हिंदी विषय का पर्चा लीक होने के कारण निरस्त किया गया था. जिसे 10 अप्रैल को दोबारा आयोजित किया गया. जिले 98 परीक्षा केंद्रों में 9 हजार से ज्यादा परीक्षार्थियों ने हिंदी विषय का पर्चा दोबारा हल किया.

शाम को ही पहुंचाया गया समन्वय केंद्र

परीक्षा आयोजन के बाद उत्तरपुस्तिकाओं को शाम तक समन्वयक संस्था तक पहुंचाया गया है. इसके बाद उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम शुरू होगा. जिसके तहत सभी उत्तरपुस्तिकाओं को बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्यांकन केंद्र तक आज पहुंचाया जाएगा.

2 दिन के भीतर जांची जाएंगी पूरी कॉपी

अब 13 और 14 अप्रैल को सभी कापियों को जांचकर नतीजे बोर्ड के पास भेजना है. यानी दो दिन के अंदर मूल्यांकनकर्ताओं को 9 हजार से ज्यादा कॉपियां चैक करनी होगी. समय सीमा में मूल्यांकन पूरा करते हुए 15 अप्रैल को विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के फाइल और काउंटर फाइल के लिफाफे मंडल मुख्यालय रायपुर में पहुंचाना होगा.

20 फरवरी से शुरू हुआ 12वीं बोर्ड एग्जाम

बोर्ड की परीक्षा का आयोजन इस बार सख्त दिशा-निर्देशों के बीच किया गया है. सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों के लिए पेयजल, बैठने की समुचित व्यवस्था, प्रकाश और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों में शुचिता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की नकल की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती गई. उड़न दस्ता टीम का भी गठन किया गया.

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