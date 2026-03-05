12वीं पास डमी अभ्यर्थी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पास करवाया AEN एग्जाम, गिरफ्तार
जांच में सामने आया कि आरोपी ने ब्लूटूथ से नकल कर सवाल हल किए. उसे बाहर से कोई सवालों के जवाब बता रहा था.
Published : March 5, 2026 at 4:42 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 5:03 PM IST
जयपुर: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और धांधली के मामलों की जांच कर रही एसओजी ने अब एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि आर्ट्स से 12वीं पास एक युवक ने डमी अभ्यर्थी बनकर स्वायत्त शासन विभाग की सहायक अभियंता (सिविल) भर्ती परीक्षा दी और मूल अभ्यर्थी पास हो गया. उसे नियुक्ति पत्र भी मिल गया. हालांकि, गड़बड़ी की भनक लगने पर एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो कई राज सामने आए.
अब एसओजी ने इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में सामने आया कि उसने ब्लूटूथ से नकल कर सवाल हल किए. उसे बाहर से कोई सवालों के जवाब बता रहा था. ऐसे में एसओजी को शंका है कि इस भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ है. अब एसओजी हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है. आरोपी की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम था.
50 लाख रुपए में किया परीक्षा पास करवाने का सौदा : एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग की सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा में इंद्राज सिंह की जगह डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने वाले गुरदीप दास को गिरफ्तार किया गया है. उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्रीधारी इंद्राज को सिविल इंजीनियर भर्ती परीक्षा पास करवाने के लिए 50 लाख रुपए में सौदा किया. आर्ट्स से 12वीं पास गुरदीप 21 मई 2023 को डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा में बैठा और परीक्षा पास करवा दी. गुरदीप हिसार (हरियाणा) का रहने वाला है. उसके खिलाफ डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने के सात मामले दर्ज हैं.
पढे़ं. डमी कैंडिडेट के जरिए बने थे थानेदार, दो प्रशिक्षु SI को किया सेवा से बर्खास्त
हरियाणा का रहने वाला है आरोपी : एसओजी की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ हरियाणा, जयपुर और उदयपुर में सात मामले पहले दर्ज हैं. पड़ताल में सामने आया है कि वह पेपर लीक और ब्लूटूथ से नकल करवाने वाली गैंग से जुड़ा है. उसने ब्लूटूथ से नकल कर मूल अभ्यर्थी को परीक्षा पास करवाई. ऐसे में एसओजी को आशंका है कि सहायक अभियंता (सिविल) भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ है. आरोपी को भरतपुर की जिला विशेष टीम के इंस्पेक्टर कुशल कुमार की मदद से हरियाणा से पकड़ा गया.
पढ़ें. भर्ती परीक्षाओं में डमी बिठाकर धांधली, 2000 अभ्यर्थी SOG के राडार पर, हर दिन मिल रही शिकायत
सॉफ्टवेयर से फोटो मिक्स कर बिठाया डमी : एसओजी की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि मूल अभ्यर्थी इंद्राज सिंह के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री है. इसके बावजूद उसने स्वायत्त शासन विभाग की सिविल इंजीनियर भर्ती में आवेदन किया. इसके बाद उसने आरोपी गुरदीप दास से 50 लाख रुपए में लिखित परीक्षा पास करने का सौदा किया. इनमें से 30 लाख रुपए गुरदीप को मिले, जबकि दस-दस लाख रुपए दो बिचौलियों को दिए गए. इंद्राज सिंह ने खास सॉफ्टवेयर से फोटो मिक्स कर प्रवेश पत्र पर खुद की जगह गुरदीप की फोटो लगाई और उसे डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास की. इंद्राज सिंह सहित चार आरोपियों को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है.
पढ़ें. SI Recruitment 2021: तीन अभ्यर्थियों की जगह दी डमी परीक्षा, 50 हजार रुपए का इनामी गिरफ्तार
ऐसे खुला पूरा भेद : शिकायत मिलने पर एसओजी ने स्वायत्त शासन विभाग की सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा की जांच की तो सामने आया कि एक अभ्यर्थी ने ऐसे संस्थान की इंजीनियरिंग की डिग्री पेश की है, जो इंजीनियरिंग करवाता ही नहीं. उसे एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है. जांच आगे बढ़ी तो इंद्राज की जगह गुरदीप के परीक्षा में बैठने की बात सामने आई. गुरदीप की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए, लेकिन वह बचता रहा. अब भरतपुर डीएसटी की मदद से आरोपी को हिसार से पकड़ा गया. आरोपी से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है.
पढ़ें. जेईएन भर्ती : लीक पेपर पढ़ बना JEN, सहायक अभियंता के पद पर प्रमोशन, अब SOG ने दबोचा
बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धांधली का अंदेशा : एसओजी को इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का शक है. गुरदीप के डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने और ब्लूटूथ से नकल कर परीक्षा पास करने का खुलासा हुआ है. वहीं, मूल अभ्यर्थी इंद्राज सिंह के पास इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री होने के बावजूद उसने सिविल इंजीनियर की पोस्ट के लिए आवेदन किया. एसओजी का मानना है कि उसे लिखित परीक्षा में पास होने का पूरा भरोसा था, इसलिए उसने सिविल इंजीनियर की डिग्री की जुगाड़ करने की बात सोच रखी थी. वहीं, एसओजी को इस परीक्षा का पेपर लीक होने का भी अंदेशा है. पेपर कहां से किसने लीक किया. इसे लेकर जांच जारी है.