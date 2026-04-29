ETV Bharat / state

DU Meeting: DU कार्यकारी परिषद की 1282वीं बैठक संपन्न, जानें बैठक में क्या-क्या लिए गए फैसले

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (EC) की 1282वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग मानदंड के उल्लंघन का रहा, जिस पर ईसी ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी. इसके अलावा, मौरिस नगर में इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंस के लिए 174.20 करोड़ रुपए की लागत से नए भवन को मंजूरी, छात्रों के लिए SWAYAM व MOOC से 5% क्रेडिट लेने की सुविधा और ‘सेमेस्टर अवे प्रोग्राम’ जैसे प्रस्तावों पर भी अहम निर्णय लिए गए.

भर्ती प्रक्रिया की होगी जांच

बैठक में सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के दौरान तय शॉर्ट लिस्टिंग मानदंडों का पालन न करने का मामला प्रमुखता से उठा. विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, प्रत्येक रिक्ति के लिए 40 उम्मीदवारों और अतिरिक्त रिक्तियों के लिए 20 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए. हालांकि, कॉलेज द्वारा प्रति अनारक्षित पद के लिए 70 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा था, जिसे ईसी ने नियमों के खिलाफ और त्रुटिपूर्ण माना है. इस पर कार्यकारी परिषद ने निर्णय लिया कि कॉलेज को फिलहाल नियुक्ति आदेश जारी करने से रोका जाए और पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की जाए. इस समिति की अध्यक्षता कुलाधिपति के नामित सदस्य प्रो. इंदर मोहन कपाही करेंगे. रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से कॉलेज के प्रिंसिपल को इस संबंध में औपचारिक पत्र भी भेज दिया गया है.

‘सेमेस्टर अवे प्रोग्राम’ को लेकर भी कमेटी गठित

बैठक में यूजीसीएफ-2022 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ ‘सेमेस्टर अवे प्रोग्राम’ (SAP) शुरू करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई. ईसी ने इस प्रस्ताव पर विस्तृत अध्ययन और परामर्श के लिए एक समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो. बलराम पाणी करेंगे. इस कार्यक्रम के तहत डीयू के छात्र अपने कोर्स का एक सेमेस्टर किसी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान में पूरा कर सकेंगे. वहां अर्जित किए गए क्रेडिट को उनकी डिग्री में जोड़ा जाएगा, बशर्ते कोर्स सामग्री दोहराव वाली न हो. यह पहल छात्रों को अंतरराष्ट्रीय एक्स्पोज़र देने और वैश्विक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

कॉलेजों को खाली सीटों पर पुनर्विचार की छूट

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीए प्रोग्राम के विषय संयोजनों में बदलाव को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया. ईसी ने समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए कॉलेजों को यह छूट दी है कि वह कम प्राथमिकता वाले या खाली रह जाने वाले विषय संयोजनों का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं. हालांकि, ईसी ने स्पष्ट किया कि किसी भी मौजूदा प्रोग्राम को बंद नहीं किया जाएगा, कोई नया प्रोग्राम शुरू नहीं होगा और कुल प्रवेश क्षमता में बदलाव नहीं किया जाएगा. यदि कॉलेज अतिरिक्त सीटें जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें पर्याप्त फैकल्टी और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी.

नैनो मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट का नया भवन