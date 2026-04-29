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DU Meeting: DU कार्यकारी परिषद की 1282वीं बैठक संपन्न, जानें बैठक में क्या-क्या लिए गए फैसले

दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (EC) की 1282वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए.

DU कार्यकारी परिषद की 1282वीं बैठक संपन्न
DU कार्यकारी परिषद की 1282वीं बैठक संपन्न (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 29, 2026 at 7:47 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (EC) की 1282वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग मानदंड के उल्लंघन का रहा, जिस पर ईसी ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी. इसके अलावा, मौरिस नगर में इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंस के लिए 174.20 करोड़ रुपए की लागत से नए भवन को मंजूरी, छात्रों के लिए SWAYAM व MOOC से 5% क्रेडिट लेने की सुविधा और ‘सेमेस्टर अवे प्रोग्राम’ जैसे प्रस्तावों पर भी अहम निर्णय लिए गए.

भर्ती प्रक्रिया की होगी जांच

बैठक में सेंट स्टीफंस कॉलेज द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के दौरान तय शॉर्ट लिस्टिंग मानदंडों का पालन न करने का मामला प्रमुखता से उठा. विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, प्रत्येक रिक्ति के लिए 40 उम्मीदवारों और अतिरिक्त रिक्तियों के लिए 20 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए. हालांकि, कॉलेज द्वारा प्रति अनारक्षित पद के लिए 70 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा था, जिसे ईसी ने नियमों के खिलाफ और त्रुटिपूर्ण माना है. इस पर कार्यकारी परिषद ने निर्णय लिया कि कॉलेज को फिलहाल नियुक्ति आदेश जारी करने से रोका जाए और पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की जाए. इस समिति की अध्यक्षता कुलाधिपति के नामित सदस्य प्रो. इंदर मोहन कपाही करेंगे. रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से कॉलेज के प्रिंसिपल को इस संबंध में औपचारिक पत्र भी भेज दिया गया है.

‘सेमेस्टर अवे प्रोग्राम’ को लेकर भी कमेटी गठित

बैठक में यूजीसीएफ-2022 के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ ‘सेमेस्टर अवे प्रोग्राम’ (SAP) शुरू करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई. ईसी ने इस प्रस्ताव पर विस्तृत अध्ययन और परामर्श के लिए एक समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो. बलराम पाणी करेंगे. इस कार्यक्रम के तहत डीयू के छात्र अपने कोर्स का एक सेमेस्टर किसी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान में पूरा कर सकेंगे. वहां अर्जित किए गए क्रेडिट को उनकी डिग्री में जोड़ा जाएगा, बशर्ते कोर्स सामग्री दोहराव वाली न हो. यह पहल छात्रों को अंतरराष्ट्रीय एक्स्पोज़र देने और वैश्विक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

कॉलेजों को खाली सीटों पर पुनर्विचार की छूट

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीए प्रोग्राम के विषय संयोजनों में बदलाव को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया. ईसी ने समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए कॉलेजों को यह छूट दी है कि वह कम प्राथमिकता वाले या खाली रह जाने वाले विषय संयोजनों का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं. हालांकि, ईसी ने स्पष्ट किया कि किसी भी मौजूदा प्रोग्राम को बंद नहीं किया जाएगा, कोई नया प्रोग्राम शुरू नहीं होगा और कुल प्रवेश क्षमता में बदलाव नहीं किया जाएगा. यदि कॉलेज अतिरिक्त सीटें जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें पर्याप्त फैकल्टी और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी.

नैनो मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट का नया भवन

बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा निर्णय लिया गया. मौरिस नगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडिकल साइंसेज के लिए 174.20 करोड़ रुपये की लागत से नए भवन के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई. इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का जिम्मा CPWD को सौंपा गया है. इसके अलावा, ढाका कॉम्प्लेक्स में स्टूडियो अपार्टमेंट निर्माण के लिए 233.35 करोड़ रुपये का संशोधित बजट स्वीकृत, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दो नए शैक्षणिक ब्लॉक के निर्माण को मंजूरी और पेड़ों की कटाई को 67 से घटाकर 33 करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया.

‘बौद्ध अध्ययन में उन्नत अध्ययन केंद्र’ की स्थापना

दिल्ली विश्वविद्यालय में ‘Centre for Advanced Studies in Buddhist Studies’ की स्थापना का भी निर्णय लिया गया. यह परियोजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत शुरू की जाएगी, जिसके पहले चरण को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है. यह केंद्र बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में शोध और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा.

SWAYAM और MOOC से 5% क्रेडिट लेने की मंजूरी :

ईसी ने छात्रों को डिजिटल लर्निंग के जरिए पढ़ाई में लचीलापन देने के लिए बड़ा फैसला लिया. अब छात्र अपने कुल कोर्स क्रेडिट का 5% तक हिस्सा SWAYAM या अन्य मान्यता प्राप्त MOOC प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकेंगे. इसके तहत चार वर्षीय यूजी प्रोग्राम को 8 क्रेडिट, दो वर्षीय पीजी प्रोग्राम को 4 क्रेडिट, एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम को 2 क्रेडिट और पीएचडी को 4 क्रेडिट मिलेगा. हर विभाग एक विशेषज्ञ पैनल बनाएगा, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उपयुक्त कोर्स की पहचान करेगा और उनकी सिफारिश करेगा.

एक वर्षीय पीजी कोर्स और पाठ्यक्रमों को मंजूरी

बैठक में 15 अप्रैल को हुई अकादमिक परिषद की सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई. चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम का चौथा वर्ष पूरा होने के मद्देनजर कई विभागों के लिए एक वर्षीय पीजी कोर्स शुरू करने की स्वीकृति दी गई. इसके अलावा, विभिन्न संकायों के नए और संशोधित पाठ्यक्रमों को भी मंजूरी प्रदान की गई.

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