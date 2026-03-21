आगरा में गैस की कालाबाजारी; 128 घरेलू सिलेंडर बरामद; डीएम ने दिए ये निर्देश
डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने निर्देश दिये कि कोई व्यक्ति या संस्था कालाबाजारी, ओवररेटिंग ना करे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 10:31 AM IST
आगरा: US-इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहे हैं. साथ ही कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई भी कर रहा है.
इसी क्रम में आगरा में जिलापूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह की टीम ने शुक्रवार को जगनेर में तातपुर बस स्टैंड के पास छापा मार, जहां टीम ने एक मकान से 128 अवैध घरेलू सिलेंडर जब्त किए है.
जिलापूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि जगनेर में तातपुर बस स्टैंड के पास एक मकान में अवैध घरेलू सिलेंडर का खेल चल रहा है. इसके बाद टीम ने छापा मारकर 128 अवैध घरेलू सिलेंडर जब्त किए.
साथ ही भवन स्वामी अशोक सिघंल के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. छापामार कार्रवाई करने वाली टीम में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सूर्यप्रकाश, नायब तहसीलदार अभिषेक कुमार, पूर्ति निरीक्षक अमरनाथ मौर्य और पूर्ति निरीक्षक सुमल्लिका शामिल थीं.
शत-प्रतिशत होम डिलीवरी करें: वहीं, शुक्रवार को आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की बैठक हुई, जिसमें एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ने 19 मार्च को कुछ उपभोक्ताओं द्वारा जबरदस्ती गैस सिलेण्डर बिना बुकिंग के दिये जाने के लिए दबाव बनाने पर एजेंसी स्टाफ से मारपीट की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करके शरारती तत्वों को गिरफ्तार किया.
बैठक में डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने निर्देश दिये कि कोई व्यक्ति या संस्था कालाबाजारी, ओवररेटिंग ना करे. गोपनीय जांच भी करायी जा रही है. यदि कोई भी ऐसा करता पाया गया तो उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. यदि किसी एजेंसी पर भीड़-भाड़ या अराजकता हो तो तत्काल प्रशासन और पुलिस को अवगत कराएं. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स बुकिंग नम्बर, दो बुकिंग के बीच का अन्तराल तथा टोल फ्री नम्बर आदि प्रदर्शित करें.
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