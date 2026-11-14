लखनऊ में तीनों सेनाओं के 127 डॉक्टरों ने पूरा किया प्रशिक्षण, कैप्टन देव दिलीप नायर को मिली 'कमांडेंट्स रोलिंग ट्रॉफी'
आर्मी मेडिकल कोर में सात सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले 127 चिकित्सा अधिकारियों ने पूरे सैन्य अनुशासन के साथ कदमताल की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 12:52 PM IST
लखनऊ : आर्मी मेडिकल कोर (एएमसी) सेंटर एवं कॉलेज के ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज में शनिवार को मेडिकल ऑफिसर्स बेसिक कोर्स (एमओबीसी-260) की समापन परेड हुई.
सात सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले 127 चिकित्सा अधिकारियों ने पूरे सैन्य अनुशासन के साथ कदमताल की. परेड की सलामी एएमसी सेंटर एवं कॉलेज के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जे. देबनाथ ने ली.
यह कोर्स 28 सितंबर से 14 नवंबर तक चला. इसमें थल, जल और वायुसेना तीनों के अधिकारी शामिल हुए. कुल 127 अधिकारियों में 27 महिला अधिकारी भी शामिल हैं. तीन अधिकारी मित्र देशों से आए थे. प्रशिक्षण ओटीसी के कमांडेंट मेजर जनरल अनुज चावला की देखरेख में पूरा हुआ.
प्रशिक्षण में युवा डॉक्टरों और डेंटल अधिकारियों को युद्ध के हालात में घायल सैनिकों के इलाज का अभ्यास कराया गया. उन्होंने एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट (एटीएलएस) कोर्स भी किया. आज के युद्ध जिस तरह बदल रहे हैं, उससे जुड़ी नई तकनीकों की जानकारी भी दी गई.
कैप्टन देव दिलीप नायर फील्ड इवेंट्स में सर्वश्रेष्ठ रहे. पूरे कोर्स के सबसे बेहतरीन अधिकारी के रूप में उन्हें 'कमांडेंट्स रोलिंग ट्रॉफी' दी गई.
लेफ्टिनेंट जनरल देबनाथ ने अधिकारियों से कहा कि वह अपनी पढ़ाई और कौशल को लगातार आगे बढ़ाते रहें तथा युद्ध हो या शांति, सैनिकों को बेहतर इलाज देने के लिए हमेशा तैयार रहें. परेड देखने के लिए बड़ी संख्या में अभिभावक और परिजन पहुंचे. सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के कई अधिकारी भी मौजूद रहे.