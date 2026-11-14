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लखनऊ में तीनों सेनाओं के 127 डॉक्टरों ने पूरा किया प्रशिक्षण, कैप्टन देव दिलीप नायर को मिली 'कमांडेंट्स रोलिंग ट्रॉफी'

लखनऊ में सेना के 127 डॉक्टरों ने पूरा किया प्रशिक्षण. ( ETV Bharat )

लखनऊ : आर्मी मेडिकल कोर (एएमसी) सेंटर एवं कॉलेज के ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज में शनिवार को मेडिकल ऑफिसर्स बेसिक कोर्स (एमओबीसी-260) की समापन परेड हुई.

सात सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले 127 चिकित्सा अधिकारियों ने पूरे सैन्य अनुशासन के साथ कदमताल की. परेड की सलामी एएमसी सेंटर एवं कॉलेज के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जे. देबनाथ ने ली.

लखनऊ में सेना के 127 डॉक्टरों ने पूरा किया प्रशिक्षण. (ETV Bharat) यह कोर्स 28 सितंबर से 14 नवंबर तक चला. इसमें थल, जल और वायुसेना तीनों के अधिकारी शामिल हुए. कुल 127 अधिकारियों में 27 महिला अधिकारी भी शामिल हैं. तीन अधिकारी मित्र देशों से आए थे. प्रशिक्षण ओटीसी के कमांडेंट मेजर जनरल अनुज चावला की देखरेख में पूरा हुआ.