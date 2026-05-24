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जयपुर के प्राचीन गढ़ के महादेव मंदिर में ज्येष्ठ माह में सवा लाख घटाभिषेक, विभिन्न राज्यों से पहुंचे शिवभक्त

गढ़ के महादेव मंदिर का निर्माण जयपुर स्थापना से पहले हुआ था.

Devotees of Lord Shiva performing the Abhishek of Lord Mahadev.
भगवान महादेव का अभिषेक करते शिवभक्त (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2026 at 5:18 PM IST

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जयपुर: ज्येष्ठ माह में महादेव का सवा लाख घट जलाभिषेक किया गया. जयपुर के जयसिंहपुरा खोर स्थित प्राचीन गढ़ के महादेव मंदिर में दो दिवसीय अनुष्ठान में राजस्थान समेत विभिन्न प्रदेशों से शिवभक्त पहुंचे. शिव भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया. प्रदेश में पहली बार इस मंदिर में सवा करोड़ नमः शिवाय मंत्र का जाप हुआ था. इसके साथ ही जीवित सांपों की झांकी भी हो चुकी है.

महाशिवरात्रि को दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है. दूर-दूर से भक्त मनोकामनाएं लिए भगवान भोलेनाथ के दरबार में सेवा पूजा करने पहुंचते हैं. गढ़ के महादेव मंदिर का निर्माण जयपुर स्थापना से पहले हुआ था. इस मंदिर की खास मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.

पंडित डॉ. आशुतोष शर्मा धर्माचार्य ने बताया कि मृत्युंजय भवानी शंकर को आदी और अनादी का देवता भी कहा जाता है. अनंत काल से विभूषित देवो के देव महादेव का पुण्य पवित्रम ज्येष्ठ माह में जयपुर रियासत से भी प्राचीन गढ़ के महादेव मंदिर में दो दिवसीय अनुष्ठान किया गया. भगवान महादेव के सवा लाख घटाभिषेक किया गया.

ये बोले पंडित और भक्त... (ETV Bharat Jaipur)

सामान्य सहस्त्र घट में 1100 घट अभिषेक किया जाता है, लेकिन यहां सामूहिक रूप से मिलकर 2 दिन में सवा लाख घटाभिषेक किया गया. ज्येष्ठ माह में भगवान शिव का जलाभिषेक अत्यंत पुण्य और फल देने वाला है. वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महादेव की पूजा की गई. साथ ही 108 जोड़ों ने इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए संकल्प लिया.

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अन्य प्रदेशों से आए भक्त: धर्माचार्य ने बताया कि शिव भक्तों में काफी उत्साह दिखा. बड़ी संख्या में भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे.राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों से भी भक्त महादेव का जलाभिषेक करने पहुंचे. आज से करीब 28 वर्ष पहले इसी शिवालय में शिव भक्तों ने सवा लाख घटों का अभिषेक किया था. हमारे शास्त्रों में यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म माना गया है। यज्ञ चाहे हवन के रूप में हो या फिर जलाभिषेक के रूप में हो. तंत्र-मंत्र और यंत्र तीनों सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाला यह शिवलिंग अद्भुत और चमत्कारी है.

Devotees of Lord Shiva participating in a ritual at the temple
मंदिर में अनुष्ठान में शामिल शिवभक्त (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर स्थापना से पहले बना: पंडित डॉ. आशुतोष शर्मा ने बताया कि जयपुर स्थापना से पहले आमेर रियासत होती थी. प्राचीन काल में जयसिंहपुरा खोर आमेर रियासत का भाग रहा. आमेर रियासत के राजा जयसिंह के सूबेदार फतेह सिंह महाराज ने जयसिंहपुरा खोर नगर की नींव रखी. जयपुर स्थापना से 600 वर्ष पूर्व जयसिंहपुरा खोर की स्थापना हुई. फतेह सिंह ने जयसिंहपुरा खोर में जयपुर स्थापना से पहले गढ़ के महादेव मंदिर की स्थापना करवाई थी.

पुरातत्व विभाग के अनुसार संवत 1111 में गढ़ के महादेव मंदिर की स्थापना हुई थी. पीतांबरा पीठ के आचार्य ने विधि विधान के साथ इस मंदिर की स्थापना करवाई थी. वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर के 12 स्तंभ बने हैं. औरंगजेब के समय कई धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया गया था, लेकिन यहां के लोगों ने इस मंदिर को आक्रांताओं की नजर से बचा कर रखा. इस मंदिर को सुरक्षित बचाकर रखा. मंदिर का इतिहास भी काफी रोचक है.

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मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग: पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि महाराजा जयसिंह ने अपने नाम से कई नगर बसाए, उनमें जयसिंहपुरा खोर भी है. जयसिंहपुरा खोर में दिव्य तीर्थ स्थल का भी निर्माण करवाया था. इनमें एक ठाकुर जी महाराज और गढ़ के महादेव मंदिर है. गढ़ के महादेव मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है. गढ़ के महादेव मंदिर का करीब 1070 वर्ष पुराने प्रमाण मौजूद हैं. इस महादेव मंदिर की महिमा चारों तरफ विख्यात है. गढ़ के महादेव मंदिर को काफी चमत्कारी माना जाता है. प्राचीन समय से ही भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर भोलेनाथ के दरबार में आ रहे हैं.

Two-Day Ritual at the Temple
मंदिर में दो दिवसीय अनुष्ठान (ETV Bharat Jaipur)

प्रदेश में पहली बार यहां हुआ था सवा करोड़ जाप: गढ़ के महादेव मंदिर में समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं. प्रदेश में पहली बार एकमात्र इस मंदिर में सन 1995 में सवा करोड़ नमः शिवाय मंत्र का जाप किया गया था. सवा लाख घटाभिषेक भी किया गया.कार्यक्रम तीन दिन चला. तीन दिन लगातार भक्त भोलेनाथ की सेवा में तत्पर रहे. वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक किया गया.

मंदिर में जीवित सांपों की झांकी: पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि सन 2000 से सवा लाख बिल्व पत्रों की झांकी निरंतर सजाई जाती है. जीवित सांपों की झांकी भी इस मंदिर में हो चुकी है. इसके साथ ही भगवान का भस्म अभिषेक भी किया जाता है. पिछले 35 वर्षों से पौष में हर साल पौषबड़ा कार्यक्रम किया जाता है.

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MAHADEV TEMPLE OF THE ANCIENT FORT
DEVOTEES ARRIVED FROM SEVERAL STATE
TEMPLE BUILT BEFORE FOUNDING JAIPUR
मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग
GHATABHISHEK IN JAIPUR IN JYESHTHA

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