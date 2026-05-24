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जयपुर के प्राचीन गढ़ के महादेव मंदिर में ज्येष्ठ माह में सवा लाख घटाभिषेक, विभिन्न राज्यों से पहुंचे शिवभक्त

भगवान महादेव का अभिषेक करते शिवभक्त ( ETV Bharat Jaipur )