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बिहार के इस मंदिर में 2056 तक बुकिंग फुल, 125 साल पुरानी काली मंदिर की कहानी

किशनगंज में बूढ़ी काली मन्दिर ( ETV Bharat )

किशनगंज: बिहार के किशनगंज स्थित जिले के लाइन मोहल्ला में बूढ़ी काली मन्दिर ने अपने 125 वर्ष पूरे कर लिए. इस मौके पर होने पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया. वहीं इसके बाद धूमधाम से परम्परा के मुताबिक दीपावली की मध्य रात श्रद्धालुओं की भाड़ी भीड़ के बीच प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई.

काली स्थान का जागृत स्वरूप