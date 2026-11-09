बिहार के इस मंदिर में 2056 तक बुकिंग फुल, 125 साल पुरानी काली मंदिर की कहानी
KISHANGANJ BURHI KALI MANDIR:1902 में हुई थी मंदिर की स्थापना, तब से आज तक एक ही परिवार के वंशज बनते हैं पुजारी.रिपोर्ट-आशीष सिन्हा
Published : November 9, 2026 at 5:23 PM IST
किशनगंज: बिहार के किशनगंज स्थित जिले के लाइन मोहल्ला में बूढ़ी काली मन्दिर ने अपने 125 वर्ष पूरे कर लिए. इस मौके पर होने पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया. वहीं इसके बाद धूमधाम से परम्परा के मुताबिक दीपावली की मध्य रात श्रद्धालुओं की भाड़ी भीड़ के बीच प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई.
काली स्थान का जागृत स्वरूप
इस काली स्थान के जागृत स्वरूप की खासियत जानकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 24 सितम्बर 2022 को किशनगंज दौरे के दौरान काली माता की पूजा की और आशिर्वाद लिया था. इतना ही नहीं पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, बिहार के गवर्नर सहित कई बड़ी हस्तियों ने यहां इस काली स्थान पर अलग अलग समय में पहुंच कर माता की पूजा की है.
अटूट धार्मिक विश्वास का प्रमुख केंद्र
सवा सौ साल पुराना यह पावन धाम सीमांचल के श्रद्धालुओं की गहरी श्रद्धा और अटूट धार्मिक विश्वास का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. ऐतिहासिक 125वीं वर्षगांठ और वार्षिक काली पूजा को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां जोर-शोर से पूरी की गई.
1902 में हुई मंदिर की स्थापना
स्थानीय इतिहास के अनुसार, इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1902 में हुई थी. समय के साथ मंदिर परिसर का विस्तार हुआ और यहां एक भव्य शिव मंदिर की भी प्राण-प्रतिष्ठा की गई. मंदिर की एक प्रमुख विशेषता यह है कि स्थापना काल से लेकर आज तक पीढ़ियों से एक ही पुजारी परिवार के वंशज यहां पूजा-अर्चना संपन्न कराते आ रहे हैं.
श्रद्धा की पराकाष्ठा
वर्तमान में मुख्य पुजारी मलय मुखर्जी अपने पूर्वजों की इस प्राचीन परंपरा का पूरी निष्ठा और वैदिक विधान से निर्वहन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि यहां प्रतिमा भेंट करने का स्लॉट 2056 तक एडवांस बुक है. यहां के जागृत स्वरूप की खासियत को लेकर कई प्रतिष्ठित लोग पूजा करने पहुंच चुके है.
नेपाल और पश्चिम बंगाल से आते हैं श्रद्धालु
मलय मुखर्जी ने बताया कि काली पूजा के दिन निकटवर्ती नेपाल और पश्चिम बंगाल से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, मां का आशिर्वाद लेते हैं. स्थानीय निवासी अमित कुमार दास ने बताया कि प्रतिवर्ष दीपावली व काली पूजा की पावन रात्री पर मंदिर में मां काली की भव्य व मनमोहक प्रतिमा स्थापित की जाती है.
"यह स्थान काफी जागृत है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई बड़ी हस्तियां यहां दर्शन-पूजन करने आ चुकी हैं. लोगों की मान्यता है कि मां उनकी मनोकामना पूरी करेंगी. जब भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है तब वे मंदिर में प्रतिमा अर्पित करते हैं. ये स्लॉट 2056 तक बुक है,और अब उसके बाद ही बुकिंग होगी."- मलय मुखर्जी, मंदिर के पुजारी
बलि प्रथा की परंपरा आज भी कायम
मिली जानकारी के मुताबिक मंदिर में सदियों पुरानी बलि प्रथा की परंपरा आज भी कायम है. पूजा के दिन पुजारियों द्वारा लगभग 50 से 60 श्रद्धालुओं की ओर से मनोकामना पूर्ति हेतु पाठा (बकरा) बलि दी जाती है.
एक दिन पहले पुरानी प्रतिमा का विसर्जन
मंदिर की एक और अनूठी परंपरा यह है कि वार्षिक काली पूजा से ठीक एक दिन पहले पिछले साल स्थापित की गई प्रतिमा का विधि-विधान से विसर्जन किया जाता है, जिसके बाद ही नई प्रतिमा की स्थापना और नए साल के पूजनोत्सव की शुरुआत होती है.
आकर्षक विद्युत सज्जा और सुरक्षा के कड़े प्रबंध
125वीं वर्षगांठ के मौके पर मंदिर परिसर और आसपास के मार्गों को आकर्षक विद्युत सज्जा और तोरण द्वारों से सुसज्जित किया गया. रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई, ताकि दर्शन के लिए आने वाले को श्रद्धालुओं किसी प्रकार की असुविधा न हो. पूजा के दिन उमड़ने वाली हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर कतारबद्ध दर्शन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए.
पूजा कमेटी के सदस्यों ने भी दिया योगदान
प्रशासन द्वारा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई. इसके अलावा ऐतिहासिक आयोजन को भव्य और अनुशासित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूजा कमेटी के सदस्य दिन-रात जुटे रहे. आयोजन की सफलता में भजन चंद्र पॉल, अमित कुमार दास, मनोज मजुमदार, साधन दास, मुख्य रूप से मुख्य संचालक के रूप में अपना योगदान दिया.
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