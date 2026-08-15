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125 साल के बुजुर्ग ने थाने में फहराया तिरंगा, देशभक्ति के नारों से गूंज उठा परिसर

मोतिहारी : देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूर्वी चंपारण के बंजरिया थाना परिसर में इस बार एक बेहद खास और यादगार पल देखने को मिला. बंजरिया थाना क्षेत्र के पकड़िया चैलहा वार्ड नंबर-1 के निवासी 125 साल के बुजुर्ग हीरामन ठाकुर ने थाना परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया. 125 साल की उम्र में तिरंगा फहराते ही पूरा परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा.

125 साल की उम्र में देश के नाम संदेश: हीरामन ठाकुर की उम्र इस समारोह का सबसे खास आकर्षण रही. इतनी लंबी उम्र में उन्होंने देश और समाज में आए कई बदलावों को अपनी आंखों से देखा है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनके हाथों तिरंगा फहराया जाना लोगों के लिए भावुक और गौरवपूर्ण क्षण रहा.

हीरामन ठाकुर का सम्मान (ETV Bharat)

आजादी की पीढ़ियों के साक्षी हैं हीरामन ठाकुर : ध्वजारोहण के दौरान थाना परिसर में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों, जवानों और स्थानीय लोगों ने उनका सम्मान किया. तिरंगा फहराए जाने के बाद राष्ट्रगान हुआ और पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया. 125 वर्षीय हीरामन ठाकुर का जीवन अपने आप में कई दशकों के इतिहास का साक्षी है. जिस दौर में देश ने आजादी हासिल की, उस दौर को देखने वाली पीढ़ी के बुजुर्ग के हाथों स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाना अपने आप में विशेष महत्व रखता है.