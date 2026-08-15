125 साल के बुजुर्ग ने थाने में फहराया तिरंगा, देशभक्ति के नारों से गूंज उठा परिसर
बिहार के मोतिहारी के बंजरिया थाने में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 125 साल के बुजुर्ग के हाथों तिरंगा फहराया गया. रोहित राज की रिपोर्ट.
Published : August 15, 2026 at 1:22 PM IST
मोतिहारी : देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूर्वी चंपारण के बंजरिया थाना परिसर में इस बार एक बेहद खास और यादगार पल देखने को मिला. बंजरिया थाना क्षेत्र के पकड़िया चैलहा वार्ड नंबर-1 के निवासी 125 साल के बुजुर्ग हीरामन ठाकुर ने थाना परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया. 125 साल की उम्र में तिरंगा फहराते ही पूरा परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा.
125 साल की उम्र में देश के नाम संदेश: हीरामन ठाकुर की उम्र इस समारोह का सबसे खास आकर्षण रही. इतनी लंबी उम्र में उन्होंने देश और समाज में आए कई बदलावों को अपनी आंखों से देखा है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनके हाथों तिरंगा फहराया जाना लोगों के लिए भावुक और गौरवपूर्ण क्षण रहा.
आजादी की पीढ़ियों के साक्षी हैं हीरामन ठाकुर : ध्वजारोहण के दौरान थाना परिसर में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों, जवानों और स्थानीय लोगों ने उनका सम्मान किया. तिरंगा फहराए जाने के बाद राष्ट्रगान हुआ और पूरा माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया. 125 वर्षीय हीरामन ठाकुर का जीवन अपने आप में कई दशकों के इतिहास का साक्षी है. जिस दौर में देश ने आजादी हासिल की, उस दौर को देखने वाली पीढ़ी के बुजुर्ग के हाथों स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाना अपने आप में विशेष महत्व रखता है.
स्थानीय लोगों में उत्साह : स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ एक ध्वजारोहण कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी को सम्मान देने का अवसर भी था, जिसने देश को बदलते हुए देखा है. समारोह में मौजूद लोगों ने कहा कि हीरामन ठाकुर जैसे बुजुर्ग समाज की धरोहर हैं और उनके अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं.
यादगार बना स्वतंत्रता दिवस: बंजरिया थाना परिसर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में हीरामन ठाकुर द्वारा तिरंगा फहराए जाने का दृश्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा. उनके हाथों में तिरंगा और चेहरे पर देश के प्रति सम्मान की भावना ने समारोह को खास बना दिया. 125 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हीरामन ठाकुर ने यह संदेश दिया कि देशभक्ति की भावना के लिए उम्र कभी बाधा नहीं बनती. उनका यह सम्मान और ध्वजारोहण समारोह बंजरिया के लिए लंबे समय तक यादगार रहेगा.
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