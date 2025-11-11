ETV Bharat / state

ईसाई धर्म में गए 125 आदिवासियों ने की घर वापसी, बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने पैर धोकर किया स्वागत

हिंदू धर्म में वापस लौटे लोगों ने कहा कि सनातन धर्म में वापसी उनके लिए बड़ी खुशी की बात है.

125 PEOPLE RETURNED TO HINDUISM
हिंदू धर्म में लौटे 125 लोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 11, 2025 at 8:51 PM IST

कवर्धा: मंगलवार को पंडरिया ब्लॉक के नेउर गांव में 41 बैगा आदिवासी परिवार के 125 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया. बैगा परिवार के 125 लोग सालों पहले ईसाई धर्म को मानने लगे थे. 11 नवंबर को पंडरिया से बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने सभी आदिवासी परिवारों की विधिवत घर वापसी कराई. वैदिक मंत्रोचार के साथ उनके पैर धुले गए फिर उनकी हिंदू धर्म में वापसी कराई गई. हिंदू धर्म में वापसी के बाद लोगों ने कहा कि सनातन धर्म में वापस आना उनके लिए बड़ी खुशी की बात है.

हिंदू धर्म में लौटे 125 लोग: घर वापसी करने वाले लोगों ने बताया कि वो सालों पहले ईसाई धर्म से प्रभावित होकर उस धर्म को मानने लगे थे. कुछ सालों के बाद उनके मन में ये इच्छा उठी कि उनको वापस अपनी जड़ों के बीच लौटना चाहिए. इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर वापस हिंदू धर्म में लौटने का फैसला लिया. मंगलवार को पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने सभी 150 लोगों के पैर धोकर उनकी घर वापसी कराई. विधायक भावना बोहरा ने कहा कि वापस हिंदू धर्म में लौटकर सभी लोग खुश हैं. विधायक भावना बोहरा ने कहा कि हिंदू धर्म हमेशा प्रेम और भाईचारे की बात करता है. हिंदू धर्म तोड़ने नहीं जोड़ने की शिक्षा देता है.

भावना बोहरा ने पैर धोकर किया स्वागत (ETV Bharat)

कुई गांव में 58 परिवारों ने की थी घर वापसी: कुछ दिनों पहले ही पंडरिया विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में 58 परिवारों ने घर वापसी की थी. विधायक भावना बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के “सुशासन और समरस समाज” के संकल्प के अनुरूप वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक सांस्कृतिक जागृति का संदेश पहुंचाने का काम कर रही हैं.

ईसाई धर्म में गए 125 आदिवासियों ने की घर वापसी (ETV Bharat)

आदिवासी लोग हमेशा से भोले भाले लोग रहे हैं. इनको बहला फुसलाकर और लालच देकर दूसरे धर्म में ले जाने की कोशिश सालों से चलती रही है. अब ये लोग उस साजिश को समझ चुके हैं. अपनी विरासत और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने अपने मूल धर्म में वापसी की है: भावना बोहरा, बीजेपी विधायक, पंडरिया

ईसाई धर्म में गए 125 आदिवासियों ने की घर वापसी (ETV Bharat)

17 सितंबर 2025: सेवा दिवस के दिन पंडरिया में 75 धर्मांतरित लोगों की 'घर वापसी' विधायक बोहरा ने पैर धोकर कराई.

27 जनवरी 2024: रायपुर में एक हजार लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की.

25 दिसंबर 2023: कोरबा में 101 लोगों ने घर वापसी की.

26 दिसंबर 2023: जशपुर में 12 परिवारों के लोगों ने घर वापसी की.

20 नवंबर 2022: नारायणपुर में धर्मांतरित परिवार ने मूल धर्म में की वापसी.

ईसाई धर्म में गए 125 आदिवासियों ने की घर वापसी (ETV Bharat)

