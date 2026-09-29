राज्य प्रशासनिक सेवा के 125 अधिकारियों का तबादला, अपर कलेक्टर स्तर पर किए गए बड़े बदलाव
ट्रांसफर हुए अफसरों को अगले आदेश तक नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालने के निर्देश मिले हैं. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 29, 2026 at 4:38 PM IST
रायपुर: साय सरकार ने आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 125 अधिकारियों का ट्रांसफर करते हुए नई पदस्थापना के आदेश जारी किए. आदेश 29 सितंबर 2026 को नवा रायपुर अटल नगर से जारी किया गया है. संबंधित अफसरों को अगले आदेश तक नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालने के निर्देश मिले हैं.
125 अधिकारियों का तबादला
ट्रांसफर लिस्ट में अपर कलेक्टर स्तर के अधिकारियों की पदस्थापनाओं में भी बड़े बदलाव किए गए हैं.
- सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, जो वर्तमान में अपर कलेक्टर, कोरिया के पद पर पदस्थ थे, उन्हें अपर कलेक्टर, बालोद बनाया गया.
- चन्द्रकांत कौशिक, अपर कलेक्टर, बालोद से अब अपर कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ होंगे.
- सुनील कुमार नायक, अपर कलेक्टर, सरगुजा से अपर कलेक्टर, जशपुर भेजे गए.
- राजेश कुमार पाट्रे, अपर कलेक्टर, दंतेवाड़ा को प्रबंधक, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर अटल नगर की जिम्मेदारी मिली.
उच्च शिक्षा और विकास प्राधिकरण से जुड़े पदों में भी बदलाव
- राजीव कुमार पाण्डेय, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर से अब अपर कलेक्टर, जशपुर होंगे.
- अरविन्द कुमार पाण्डेय, अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर पदस्थ किया गया.
- निष्ठा पाण्डेय तिवारी, अपर कलेक्टर, मुंगेली से अपर कलेक्टर, बेमेतरा भेजी गईं.
- प्रदीप कुमार साहू, अपर कलेक्टर, जशपुर को अपर कलेक्टर, बेमेतरा बनाया गया.
कई जिलों के अपर कलेक्टर भी बदले
- योगिता देवांगन, अपर कलेक्टर, जिला दुर्ग से अपर कलेक्टर, कोरबा पदस्थ की गईं.
- चन्द्रिका प्रसाद बघेल, अपर कलेक्टर, बस्तर से अपर कलेक्टर, सुकमा भेजे गए.
- अनिल कुमार सिदार, अपर कलेक्टर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से अपर कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज होंगे.
- वीरेन्द्र लकड़ा, अपर कलेक्टर, सक्ती से अपर कलेक्टर, नारायणपुर पदस्थ किए गए.
- प्रताप विजय कुमार खेस, अपर कलेक्टर, सुकमा से अपर कलेक्टर, सरगुजा भेजे गए.
रायपुर और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई
- संदीप कुमार ठाकुर, अपर कलेक्टर, कबीरधाम को अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर की जिम्मेदारी दी गई.
- रवि राही, अपर कलेक्टर, रायगढ़ को अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर पदस्थ किया गया.
- अनुप्रिया मिश्रा, उप सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर अटल नगर से उप सचिव, मंत्रालय पदस्थ की गईं.
- विनायक शर्मा, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य शिष्टाचार कार्यालय को प्रबंधक, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई.
संयुक्त कलेक्टर और वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारियों के भी हुए तबादले
- हेमेन्द्र भुआर्य, संयुक्त कलेक्टर, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी से संयुक्त कलेक्टर, रायगढ़ पदस्थ किए गए.
- रूचि शर्मा, अवर सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से उपायुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर बनाई गईं.
- प्रवेश पैकरा, संयुक्त कलेक्टर, बिलासपुर से संयुक्त कलेक्टर, रायगढ़ होंगे.
- अरुण कुमार सोम, संयुक्त कलेक्टर, जिला सक्ती से संयुक्त कलेक्टर, जशपुर भेजे गए.
- महेश सिंह राजपूत, संयुक्त कलेक्टर, दुर्ग से संयुक्त कलेक्टर, कबीरधाम पदस्थ किए गए.
कलेक्टर कार्यालयों की वरिष्ठ श्रेणी में भी फेरबदल
- नरेन्द्र कुमार सोनकर, वरिष्ठ श्रेणी, कलेक्टर कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा से वरिष्ठ श्रेणी, कलेक्टर कार्यालय बस्तर भेजे गए.
- नभ सिंह कौशले, संयुक्त कलेक्टर, धमतरी से संयुक्त कलेक्टर, रायपुर पदस्थ किए गए.
- देवेन्द्र कुमार प्रधान, संयुक्त कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज से उप संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, नवा रायपुर अटल नगर बनाए गए.
- टेक राम माहेश्वरी, संयुक्त कलेक्टर, नारायणपुर से संयुक्त कलेक्टर, गरियाबंद पदस्थ किए गए.
डिप्टी कलेक्टर स्तर पर भी बड़े पैमाने पर बदलाव
- अरुण कुमार खलखो, डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर से डिप्टी कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, बालोद पदस्थ किए गए.
- टंकेश्वर प्रसाद साहू, डिप्टी कलेक्टर, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से डिप्टी कलेक्टर, बालोद भेजे गए.
- राकेश कुमार साहू, डिप्टी कलेक्टर, कोरिया से डिप्टी कलेक्टर, बीजापुर पदस्थ किए गए.
- उत्तम प्रसाद रजक, डिप्टी कलेक्टर, रायपुर से डिप्टी कलेक्टर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी होंगे.
- शिवानी जायसवाल, डिप्टी कलेक्टर, सूरजपुर से डिप्टी कलेक्टर, कोरिया भेजी गईं.
2021-22 बैच के अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां
- सृष्टि चंद्राकर, डिप्टी कलेक्टर, जिला महासमुंद से उपायुक्त, संभागीय आयुक्त कार्यालय दुर्ग पदस्थ की गईं.
- विकास सर्वे, डिप्टी कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर से डिप्टी कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज भेजे गए.
- रोहित कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर, कोरबा से डिप्टी कलेक्टर, जशपुर पदस्थ किए गए.
- विकास कुमार, डिप्टी कलेक्टर, राजनांदगांव से सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, संचालनालय रायपुर बनाए गए.
अंतिम सूची में भी कई अहम पदस्थापनाएं
- नितिन तिवारी, डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर से प्रबंधक, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर अटल नगर पदस्थ किए गए.
- लोकेश एल्मा, डिप्टी कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा से डिप्टी कलेक्टर, गरियाबंद बनाए गए.
- मधु गभेल, डिप्टी कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ से डिप्टी कलेक्टर, कोरबा पदस्थ की गईं.
- मनीष देव साहू, डिप्टी कलेक्टर, उत्तर बस्तर कांकेर से सत्कार अधिकारी, कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य शिष्टाचार अधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर भेजे गए.
- प्रेमुलाल साहू, डिप्टी कलेक्टर, जिला-दुर्ग से अवर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, नवा रायपुर अटल नगर पदस्थ किए गए.
- गोविन्द कुमार सिन्हा, डिप्टी कलेक्टर, नारायणपुर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर बनाए गए.
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के इस आदेश से राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 125 अधिकारियों की पदस्थापनाओं में बदलाव हुआ है. आदेश में संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन तत्काल सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.