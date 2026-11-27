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₹125 का सिक्का इस कलाकार के नाम पर जारी करेगी मोदी सरकार, लाहौर छोड़कर हिमाचल में बनाया था बसेरा

सोभा सिंह के नाम जारी होगा सिक्का ( ETV Bharat )

शिमला: प्रख्यात चित्रकार सरदार सोभा सिंह की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस फैसले पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि सरदार सोभा सिंह देश के महान चित्रकारों में से एक थे. भारतीय कला के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई. उनकी पेंटिंग्स और सिख गुरुओं के चित्र भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार सोभा सिंह का हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अंद्रेटा से गहरा जुड़ाव रहा. उन्होंने अपनी कला साधना से अंद्रेटा को कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया. आज यह स्थान देश-विदेश के कलाकारों, कला प्रेमियों और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है. उनके सम्मान में स्मारक सिक्का जारी करने का निर्णय उनकी कला और योगदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है. इससे युवा पीढ़ी को राज्य की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को समझने तथा संरक्षित करने की प्रेरणा मिलेगी.

सोभा सिंह आर्ट गैलरी (ETV Bharat) गुरदासपुर में हुआ था जन्म, सेना में भी रहे सरदार सोभा सिंह का जन्म 29 नवंबर 1901 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के श्री हरगोबिंदपुर में हुआ था. उनके पिता सरदार देवा सिंह सेना की 22वीं बटालियन में सर्वेयर थे और चित्रकला में भी रुचि रखते थे, जबकि दादा सरदार चरहत सिंह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में घुड़सवार सैनिक थे. सोभा सिंह ने 15 वर्ष की उम्र में चित्रकला सीखनी शुरू की और अमृतसर के इंडस्ट्रियल स्कूल से कला एवं शिल्प का एक वर्षीय पाठ्यक्रम किया. उन्होंने 1919 से 1923 तक ब्रिटिश-भारतीय सेना में मुख्य मानचित्रकार के रूप में भी सेवाएं दीं. बाद में पूरी तरह चित्रकला को अपना लिया. 1923 में बीबी इंदर कौर से विवाह के पश्चात, उन्होंने अमृतसर के फव्वारा चौक पर 'सुभाष स्टूडियो' खोला. उनके स्टूडियो का नाम महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित था. 1925 से 1929 के बीच लाहौर के अनारकली में 'इको स्कूल ऑफ आर्ट' (Echo School of Art) की स्थापना करने के बाद उन्होंने एक सफल चित्रकार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। 1935 में उनके दो चित्रों को 'लंदन इलस्ट्रेटेड वीकली' में शामिल किया गया। यह दिलचस्प बात है कि सोभा सिंह, जब सेना के प्रचार विभाग (Publicity Department) में मुख्य कलाकार के रूप में कार्यरत थे, ने 1945 के ऐतिहासिक शिमला सम्मेलन के लिए पोस्टर भी बनाए थे. गुरु नानक और सोहनी-महिवाल के चित्रों से मिली पहचान सोभा सिंह के बारे में राजेश चंद्र बाली लिखते हैं 'उनकी प्रमुख कलाकृतियों में श्री गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद की मुद्रा वाला चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है. उनका पहला चित्र छठे सिख गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी का था. इसके अलावा उन्होंने सिख गुरुओं, संतों, पैगंबरों और पौराणिक व्यक्तित्वों के चित्र बनाए. उनकी चर्चित कलाकृतियों में 'सोहनी-महिवाल' और शाहजहां की बाहों में मुमताज महल की उनकी सर्वव्यापी पेटिंग, जिसका शीर्षक 'लास्ट डिजायर ऑफ मुमताज महल' भी शामिल हैं.' राजेश चंद्र बाली आगे लिखते हैं कि वर्ष 1937 से 1980 के बीच सोहनी-महिवाल के पांच अलग-अलग चित्र बनाए. उनकी कला में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता, प्रेम और मानवीय मूल्यों की झलक देखने को मिलती है. सोहनी-महिवाल अविभाजित पंजाब की एक प्रसिद्ध दुखांत प्रेम कहानी है, जिसने सोभा सिंह को मंत्रमुग्ध कर दिया था.