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राजाखेड़ा में रसद विभाग की बड़ी छापेमारी, सवा सौ क्विंटल अवैध चावल जब्त

यह चावल यूपी के सार्वजनिक वितरण प्रणाली का था जिसे अवैध रूप से राजाखेड़ा लाया गया था.

Rice loaded on a tractor
ट्रैक्टर में लदा चावल (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 8:54 PM IST

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धौलपुर: जिले के राजाखेड़ा कस्बे में शुक्रवार शाम जिला रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संग्रहित चावल के स्टॉक पर छापा मारा. विभाग की टीम ने शमशाबाद मार्ग पर चुंगी के पास स्थित एक माल गोदाम से लगभग सवा सौ क्विंटल अवैध चावल जब्त कर लिया.

जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का चावल अवैध रूप से राजाखेड़ा लाया जा रहा है. यहां इसे कालाबाजारी के जरिए अन्य शहरों में भेजा जा रहा था. इस सूचना पर विभाग की टीम ने गोदाम में दबिश दी. यह गोदाम किराए पर लिया गया था और स्थानीय व्यापारी अभिषेक जैन द्वारा अवैध चावल का स्टॉक किया गया था. अधिकारी ने बताया कि व्यापारी को फोन पर बुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मौके पर नहीं पहुंचा. आगे की जांच जारी है.

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इस कार्रवाई से राजाखेड़ा कस्बे के व्यापारिक वर्ग में हड़कंप मच गया है. कालाबाजारी करने वालों में दहशत का माहौल है. रसद विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने जब्त चावल को सीज कर लिया है. आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

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MAJOR RAID BY LOGISTICS DEPARTMENT
RICE OF UP PDS SEIZED IN DHOLPUR
PDS RICE TAKEN ILLEGALLY IN DHOLPUR
सवा सौ क्विंटल अवैध चावल जब्त
125 QUINTALS OF ILLICIT RICE SEIZED

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