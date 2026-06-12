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राजाखेड़ा में रसद विभाग की बड़ी छापेमारी, सवा सौ क्विंटल अवैध चावल जब्त

धौलपुर: जिले के राजाखेड़ा कस्बे में शुक्रवार शाम जिला रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संग्रहित चावल के स्टॉक पर छापा मारा. विभाग की टीम ने शमशाबाद मार्ग पर चुंगी के पास स्थित एक माल गोदाम से लगभग सवा सौ क्विंटल अवैध चावल जब्त कर लिया.

जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का चावल अवैध रूप से राजाखेड़ा लाया जा रहा है. यहां इसे कालाबाजारी के जरिए अन्य शहरों में भेजा जा रहा था. इस सूचना पर विभाग की टीम ने गोदाम में दबिश दी. यह गोदाम किराए पर लिया गया था और स्थानीय व्यापारी अभिषेक जैन द्वारा अवैध चावल का स्टॉक किया गया था. अधिकारी ने बताया कि व्यापारी को फोन पर बुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मौके पर नहीं पहुंचा. आगे की जांच जारी है.