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हिमाचल में बारिश का कहर! 124 सड़कें बंद, 442 ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई जिलों जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है.

हिमाचल में बारिश का कहर!
हिमाचल में बारिश का कहर! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 3:04 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही लगातार हो रही बारिश का असर जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि 10 जुलाई की सुबह 10 बजे की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में 124 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा 442 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर (DTR) बाधित होने से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित है. जबकि 19 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं.

उन्होंने बताया कि 9 जुलाई की शाम तक प्रदेश में 75 सड़कें, 67 डीटीआर और 14 पेयजल योजनाएं प्रभावित थीं. वहीं 10 जुलाई की सुबह तक इनकी संख्या बढ़कर क्रमशः 124 सड़कें, 442 डीटीआर और 19 पेयजल योजनाएं हो गई है, जिससे साफ है कि लगातार बारिश के कारण हालात और बिगड़े हैं.

भारी बारिश के कारण प्रदेश की कई सड़कें हुई क्षतिग्रस्त
भारी बारिश के कारण प्रदेश की कई सड़कें हुई क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)

सीएम मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से एहतियात बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. ऐसे में लोग अनावश्यक यात्रा से बचें और नदी-नालों, खड्डों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के आसपास न जाएं. प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें.

भारी बारिश से पहाड़ियों से गिर रहे पत्थर
भारी बारिश से पहाड़ियों से गिर रहे पत्थर (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि राज्य में स्थिति नियंत्रण में है और सरकार इस पर नजर बनाए हुए है. जिला प्रशासन और सभी संबंधित विभाग पूरी तरह सतर्क हैं और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं. उन्होंने लोगों से अपील है कि किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों का पालन करें और अफवाहों से बचें.

शिमला के बैनमोर में सड़क पर गिरा पेड़

शिमला में लगातार दो दिन से हो रही बारिश के चलते अब पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आ रही है. शहर के बैनमोर क्षेत्र में सड़क पर भारी भरकम पेड़ आ गिरा, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही बंद हो गई. गनीमत ये रही कि जब पेड़ गिरा उस समय कोई वाहन वहां से नही गुजर रहा था.

शिमला में बीच सड़क पर गिरा पेड़
शिमला में बीच सड़क पर गिरा पेड़ (ETV Bharat)

सुन्नी आईटीआई परिसर में घुसा पानी, छात्रों को सुरक्षित निकाला जा रहा

शिमला जिला में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा शुक्रवार सुबह 11 बजे जारी स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जिले में चार राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), 15 प्रमुख जिला सड़कें (एमडीआर) तथा 27 संपर्क सड़कें (लिंक रोड) बाधित हैं. हालांकि सभी उपमंडलों में मुख्य सड़कें यातायात के लिए खुली हुई हैं, लेकिन कई स्थानों पर भूस्खलन और मलबा गिरने से आवागमन प्रभावित हुआ है.

रिपोर्ट के अनुसार सुन्नी क्षेत्र में भारी बारिश के चलते पानी आईटीआई परिसर और गौ सदन तक पहुंच गया है. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं, शिमला शहरी क्षेत्र के विकासनगर में पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण सड़क किनारे खड़े दो से तीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

पहाड़ी से एनएच पर गिरते पत्थर से गाड़ियों को खतरा
पहाड़ी से एनएच पर गिरते पत्थर से गाड़ियों को खतरा (ETV Bharat)

रामपुर उपमंडल के ब्रांडली गांव में लगातार बारिश के कारण प्रकाश चंद के मकान की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई. प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. जिले के विभिन्न भागों में बिजली और पेयजल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. रिपोर्ट के अनुसार 67 वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) बंद होने से कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित है, जबकि 53 पेयजल योजनाएं प्रभावित होने से लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है.

भारी बारिश से गिरा विशालकाय पेड़
भारी बारिश से गिरा विशालकाय पेड़ (ETV Bharat)

सबसे अधिक संपर्क सड़कें रामपुर उपमंडल में बंद हैं, जहां 49 लिंक रोड और 15 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. इसके अलावा ठियोग, चौपाल, जुब्बल और अन्य क्षेत्रों में भी बारिश का असर देखा जा रहा है. जिला प्रशासन और संबंधित विभाग सड़कों से मलबा हटाने, बिजली एवं पेयजल सेवाएं बहाल करने में जुटे हैं.

डीडीएमए ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। मौसम सामान्य होने तक सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

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