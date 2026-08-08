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लखनऊ समिट बिल्डिंग फर्जी कॉल सेंटर कांड में 123वीं गिरफ्तारी, अहमदाबाद से पकड़ा गया आरोपी

लखनऊ : विभूतिखंड स्थित चर्चित समिट बिल्डिंग में चल रहे फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर गिरोह के खिलाफ क्राइम ब्रांच का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. क्राइम ब्रांच की टीम ने डिजिटल व टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर गुजरात के अहमदाबाद में छापेमारी कर एक और शातिर आरोपी को पकड़ा है. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से कई अहम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज बरामद हुए हैं. अब तक गिरफ्तार 123 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.

एडीसीपी क्राइम किरण यादव ने बताया, 1 जुलाई को विभूतिखंड स्थित समिट बिल्डिंग में संचालित हो रहे फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया था. इस दौरान मौके से 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. जांच के दौरान गुजरात कनेक्शन सामने आने पर क्राइम ब्रांच टीम ने दबिश देकर खंभात (आणंद), अहमदाबाद निवासी पदमाशाली नीतेश भाई को गिरफ्तार किया है.

​पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी नीतेश पूर्व में भी आईटी एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में चार्जशीटेड रह चुका है. फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर के संचालन, तकनीकी सेटअप और इंटरनेशनल डेटा नेटवर्क उपलब्ध कराने में उसकी मुख्य भूमिका पाई गई है. पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर उसे अहमदाबाद से लखनऊ ला रही है.