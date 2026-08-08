लखनऊ समिट बिल्डिंग फर्जी कॉल सेंटर कांड में 123वीं गिरफ्तारी, अहमदाबाद से पकड़ा गया आरोपी
गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से कई अहम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज बरामद हुए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 9:02 PM IST
लखनऊ : विभूतिखंड स्थित चर्चित समिट बिल्डिंग में चल रहे फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर गिरोह के खिलाफ क्राइम ब्रांच का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. क्राइम ब्रांच की टीम ने डिजिटल व टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर गुजरात के अहमदाबाद में छापेमारी कर एक और शातिर आरोपी को पकड़ा है. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से कई अहम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज बरामद हुए हैं. अब तक गिरफ्तार 123 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.
एडीसीपी क्राइम किरण यादव ने बताया, 1 जुलाई को विभूतिखंड स्थित समिट बिल्डिंग में संचालित हो रहे फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया था. इस दौरान मौके से 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. जांच के दौरान गुजरात कनेक्शन सामने आने पर क्राइम ब्रांच टीम ने दबिश देकर खंभात (आणंद), अहमदाबाद निवासी पदमाशाली नीतेश भाई को गिरफ्तार किया है.
पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी नीतेश पूर्व में भी आईटी एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में चार्जशीटेड रह चुका है. फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर के संचालन, तकनीकी सेटअप और इंटरनेशनल डेटा नेटवर्क उपलब्ध कराने में उसकी मुख्य भूमिका पाई गई है. पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर उसे अहमदाबाद से लखनऊ ला रही है.
क्राइम ब्रांच द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के अनुसार इस अंतरराष्ट्रीय रैकेट का जाल कई राज्यों तक फैला हुआ है. 1 जुलाई को समिट बिल्डिंग से 119 आरोपियों को पकड़ा गया था. कोलकाता पश्चिम बंगाल से तीन आरोपी पकड़े गए थे. जबकि एक आरोपी को अहमदाबाद गुजरात से पकड़ा गया है. क्राइम ब्रांच की टीम को विवेचना के दौरान जब्त किए गए सर्वर, लैपटॉप और मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण डिजिटल डेटा मिले हैं.
पुलिस इन आंकड़ों के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य वित्तीय सहयोगियों और विदेशी कनेक्शन की पड़ताल कर रही है. एडीसीपी क्राइम ने बताया, आने वाले दिनों में जांच के आधार पर कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां संभव हैं.
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