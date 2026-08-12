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राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल: आधी रात बदले कई जिलों के एसीपी और डिप्टी एसपी, यहां देखें लिस्ट

जयपुर: राजस्थान पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल किया गया है. मंगलवार रात को डिप्टी एसपी स्तर के 123 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. कई जिलों के एसीपी और डिप्टी एसपी बदले हैं. यातायात, साइबर क्राइम, महिला अपराध अनुसंधान समेत विभिन्न इकाइयों में नई पोस्टिंग दी गई है. कई अधिकारियों का एक से दूसरे जिले में ट्रांसफर किया गया है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी फेरबदल किया गया है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने आदेश जारी किए. वही 48 ट्रेनी आरपीएस अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई है. एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ ने ट्रेनी आरपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग के आदेश जारी किए.

जयपुर और आसपास बदलाव: दीपक खंडेलवाल को एसीपी सांगानेर, धर्मेंद्र कुमार शर्मा को एसीपी बगरू, शिवदयाल को एसीपी मालवीय नगर, डॉ. पूनम को एसीपी अशोक नगर, कृष्णराज जांगिड़ को एसीपी चौमूं, जितेंद्र सिंह को एसीपी आदर्श नगर, दिलीप कुमार मीणा को एसीपी शास्त्री नगर, जेठू सिंह को एसीपी सोडाला, दरजाराम बोस को एसीपी सदर, नरेंद्र कुमार को एसीपी पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, संग्राम सिंह को एसीपी साइबर क्राइम प्रथम, हेमराज को एसीपी साइबर क्राइम द्वितीय जयपुर पुलिस कमिश्नरेट, संजीव कुमार आर्य को एसीपी मेट्रो जयपुर, राम सिंह को उप पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व R4C पुलिस मुख्यालय, चारुल गुप्ता को डीएसपी लीव रिजर्व सिविल राइट्स पुलिस मुख्यालय, शिवन्या सिंह को उप पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व साइबर क्राइम पुलिस मुख्यालय, नरेंद्र कुमार को एसीपी महिला सेल जयपुर, प्रेम कुमार को डीएसपी लीव रिजर्व राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर, विनय चौधरी को डीएसपी साइबर क्राइम प्रथम जयपुर ग्रामीण, सुरेंद्र सिंह राणावत को सहायक कमांडेंट पांचवी बटालियन आरएसी जयपुर, आदित्य पूनिया को डीएसपी लीव रिजर्व R4C पुलिस मुख्यालय लगाया गया है.

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यहां भी परिवर्तन: हेरंब जोशी को वृत्ताधिकारी सागवाड़ा जिला डूंगरपुर, रूप सिंह को वृत्ताधिकारी डूंगरपुर, गजेंद्र सिंह राव को डीएसपी यातायात जिला भीलवाड़ा, बाबूलाल मुरारिया को वृत्ताधिकारी प्रतापगढ़, शिवनारायण चौधरी को वृत्ताधिकारी बालोतरा, जितेंद्र सिंह राठौड़ को वृत्ताधिकारी माउंट आबू जिला सिरोही, भवानी सिंह को वृत्ताधिकारी सुमेरपुर जिला पाली, सुखराम बिश्नोई को वृत्ताधिकारी रानीवाड़ा जिला जालौर, समर सिंह राठौड़ को वृत्ताधिकारी गुड़ामालानी जिला बालोतरा, ओमप्रकाश बिश्नोई को वृत्ताधिकारी रामगंज मंडी जिला कोटा ग्रामीण, नानालाल सालवी को वृत्ताधिकारी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा, पिंटू कुमार को डीएसपी एसओजी जयपुर, परमेश्वर लाल यादव को वृत्ताधिकारी रामगढ़ जिला अलवर, नेमीचंद को डीएसपी एससी- एसटी सेल जिला चित्तौड़गढ़, अंजली सिंह को वृत्ताधिकारी भीलवाड़ा सदर, गोविंद सिंह राजपुरोहित को डीएसपी एससी एसटी सेल जिला भीलवाड़ा, छगनलाल पुरोहित को वृत्ताधिकारी गिर्वा जिला उदयपुर, अजीत सिंह मेघवंशी को सहायक कमांडेंट द्वितीय बटालियन आरएसी कोटा लगाया है.

यहां इनको जिम्मेदारी:मुकेश चौधरी को डीएसपी महिला अपराध अनुसंधान सेल जिला उदयपुर, मनीष चारण को वृत्ताधिकारी सिरोही, रमेश कुमार शर्मा को एसीपी ट्रैफिक जोधपुर कमिश्नरेट, बुद्धाराम विश्नोई को वृत्ताधिकारी बाड़मेर, कैलाश कंवर राठौड़ को वृत्ताधिकारी पोकरण जिला जैसलमेर, सत्येंद्र सिंह नेगी को वृत्ताधिकारी अजमेर ग्रामीण, कैलाश चौधरी को डीएसपी महिला अपराध अनुसंधान सेल जिला भरतपुर, लक्ष्मी सुथार को वृत्ताधिकारी भिवाड़ी, मदन लाल मीणा को वृत्ताधिकारी कोटपुतली, मुरारी लाल मीणा को डीएसपी एससी- एसटी सेल भरतपुर, भंवरलाल बुनकर को वृत्ताधिकारी टोडाभीम जिला करौली, गुलाबाराम मेघवाल को वृत्ताधिकारी भोपालगढ़ जिला जोधपुर ग्रामीण, भवानी सिंह को वृत्ताधिकारी लोहावट जिला फलौदी, मुनेश कुमार मीणा को वृत्ताधिकारी कोटा चतुर्थ कोटा शहर,कुलदीप सिंह को वृत्ताधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़, नीरज मेवानी को डीएसपी एससी एसटी सेल जिला सीकर और राजेंद्र कुमार रावत को वृत्त अधिकारी डीडवाना लगाया है.

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इनका भी तबादला: सत्यनारायण यादव को वृत्ताधिकारी लालसोट जिला दौसा, उमेश गुप्ता को सहायक कमांडेंट सातवीं बटालियन आरएसी भरतपुर, हंसराज बेरवा को वृत्ताधिकारी बोली जिला सवाई माधोपुर, गंगासहाय शर्मा को वृत्ताधिकारी तालेड़ा जिला बूंदी, सुरेंद्र सिंह को वृत्ताधिकारी हिंडौन सिटी जिला करौली, दीपक कुमार मीणा को डीएसपी एससी एसटी सेल जिला डीडवाना-कुचामन, कृष्ण कुमार यादव को वृत्ताधिकारी नीमराणा जिला कोटपूतली बहरोड, लक्ष्मण राम को वृत्ताधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर, हर्षित शर्मा को वृत्ताधिकारी दरगाह जिला अजमेर, धर्मराज चौधरी को वृत्ताधिकारी किशनगढ़ शहर जिला अजमेर, अशोक कुमार मीणा को वृत्ताधिकारी मानपुर जिला दोसा, जाकिर अख्तर को वृत्ताधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, खेमाराम बिजारणिया को डीएसपी एसआईटी एसओजी जयपुर लगाया है.

इनको यहां लगाया: मनोज कुमार गुप्ता को वृत्ताधिकारी केकड़ी जिला अजमेर, मीना मीणा को डीएसपी पीटीएस भरतपुर, विकास ढींढवाल को वृत्ताधिकारी सपोटरा जिला करौली, महिपाल को सहायक कमांडेंट हाड़ी रानी महिला बटालियन अजमेर, संजय कुमार बोथरा को डीएसपी मानव तस्करी यूनिट सीआईडी सीबी जयपुर, पदम दान चारण को वृत्ताधिकारी रामसर जिला बाड़मेर, जयराम मुंडेल को डीएसपी एससी एसटी सेल बाड़मेर, अरविंद कुमार जांगिड़ को वृत्ताधिकारी सांचौर जिला जालौर, नरेंद्र सिंह को सहायक कमांडेंट प्रथम बटालियन आरएसी जोधपुर, जीवनलाल खत्री को डीएसपी साइबर क्राइम प्रथम जिला जोधपुर ग्रामीण, देवेंद्र प्रताप को डीएसपी एसआईटी एसओजी जयपुर, मनीषा मीणा को डीएसपी एससी एसटी सेल जिला अलवर, अरविंद कुमार को डीएसपी ट्रैफिक जिला श्रीगंगानगर, नेपाराम भाखर को वृत्ताधिकारी फतेहपुर जिला सीकर, पूनम भरगड को सहायक कमांडेंट पद्मिनी महिला बटालियन सीकर, सुखदेव सिंह को वृत्ताधिकारी बीदासर जिला चूरू, कैलाश चंद मीणा को डीएसपी एससी एसटी सेल जिला डीग, धर्मवीर सिंह को डीएसपी जीआरपी बीकानेर, अनुज शुभम को वृत्ताधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू लगाया है.

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