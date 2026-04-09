लखनऊ: सेना में 23 महिलाओं सहित 123 अधिकारी हुए शामिल, कैप्टन साहिल तंवर बने बेस्ट अफसर
नौ सप्ताह के कोर्स में युवा सशस्त्र बल मेडिकल और डेंटल अफसरों को मेडिकल सपोर्ट ट्रेनिंग दी गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 7:12 PM IST
लखनऊ: छावनी स्थित आर्मी मेडिकल कोर एएमसी सेंटर एवं कॅालेज में गुरुवार को मेडिकल ऑफिसर्स बेसिक कोर्स के समापन पर परेड हुई. जिसमें 38 महिलाओं समेत 123 अफसरों ने भाग लिया, जो कोर्स पूरा कर सेना में शामिल हो गए. मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया, नौ सप्ताह के इस कोर्स में युवा सशस्त्र बल मेडिकल और डेंटल अफसरों को इंटेंसिव कॉम्बैट मेडिकल सपोर्ट ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकें.
उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट (एटीएलएस) पाठ्यक्रम में भी हिस्सा लिया. उन्हें उन्नत व आधुनिक तकनीकी के बारे में सिखाया गया, जो आज की पीढ़ी के युद्धों को आकार दे रही हैं. पाठ्यक्रम में 38 महिलाओं सहित 123 अधिकारी शामिल रहे. परेड को सैन्य परंपराओं के साथ आयोजित किया गया.
कोर्स समापन परेड की समीक्षा सेना चिकित्सा कोर केंद्र एवं कॉलेज के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल शिवेंद्र सिंह ने की. इस अवसर पर उन्होंने परेड में शामिल अधिकारियों को उत्कृष्ट उपस्थिति और परेड के कुशल संचालन के लिए सराहा. उन्हें उच्चतम स्तर की व्यावसायिक दक्षता बनाए रखते हुए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की परंपराओं को कायम रखने के लिए प्रेरित किया.
कॉलेज में मिले ज्ञान को निरंतर और बढ़ाने की सलाह दी. सशस्त्र बलों की ओर से प्रदान किए गए अवसरों पर जोर देते हुए, उन्होंने अपनी व्यावसायिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया. कार्यक्रम में अफसरों के माता-पिता व अधिकारी भी उपस्थित रहे.
159 इन्फैंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना (टीए) के कैप्टन साहिल तंवर को पाठ्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी चुना गया. उन्हें कमांडेंट रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया. कैप्टन साहिल तंवर को फील्ड स्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ अधिकारी चुने जाने पर, मेजर लैशराम ज्योतिन सिंह अशोक चक्र मेमोरियल ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया.