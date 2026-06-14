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वाराणसी में 123 किलो गांजा बरामद; साड़ी के पैकेट में छिपाकर भेजा जा रहा था, एक आरोपी गिरफ्तार

वाराणसी : जिले की एसटीएफ यूनिट ने पूर्वांचल में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. टीम ने परमानंदपुर में एक कोरियर कंपनी के गोदाम से 123 किलो गांजा भी बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपये आंकी जा रही है. तस्करी एक कोरियर के जरिए की जा रही थी. एसटीएफ ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

एसटीएफ के निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कोरियर कंपनी से जुड़े एक व्यक्ति के माध्यम से असम से गांजे की खेप मंगाकर वाराणसी और आस-पास के इलाके में सप्लाई की जाने वाली थी. जिसके बाद टीम ने इनपुट के आधार पर कोरियर कंपनी के गोदाम की तलाशी ली. मौके पर साड़ी के पैकेट में गांजा पाया गया है. उन्होंने बताया कि कुल 123 किलो गांजा की बरामदगी हुई है. जिसकी कीमत 30 लाख रुपये बताई जा रही है. एसटीएफ ने आरोपी प्रेमचंद्र मौर्या को गिरफ्तार किया है.









एसटीएफ के मुताबिक, उद्दालगुड़ी असम के जरिए गुवाहाटी के रहने वाले बबलू को गांजा की सप्लाई की जाती थी. बबलू के ही करीबी ने गुवाहाटी में एजेंसी ली थी. एसटीएफ के निरीक्षक ने बताया कि इस पूरे मामले में कोरियर कंपनी के मैनेजर की संलिप्तता से गांजा ट्रांसपोर्ट के जरिए बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया तक पहुंचाया जाता था.