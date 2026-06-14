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वाराणसी में 123 किलो गांजा बरामद; साड़ी के पैकेट में छिपाकर भेजा जा रहा था, एक आरोपी गिरफ्तार

STF निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इनपुट के आधार पर कोरियर कंपनी के गोदाम की तलाशी ली.

एक आरोपी गिरफ्तार
एक आरोपी गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 8:20 PM IST

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वाराणसी : जिले की एसटीएफ यूनिट ने पूर्वांचल में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. टीम ने परमानंदपुर में एक कोरियर कंपनी के गोदाम से 123 किलो गांजा भी बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपये आंकी जा रही है. तस्करी एक कोरियर के जरिए की जा रही थी. एसटीएफ ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

एसटीएफ के निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कोरियर कंपनी से जुड़े एक व्यक्ति के माध्यम से असम से गांजे की खेप मंगाकर वाराणसी और आस-पास के इलाके में सप्लाई की जाने वाली थी. जिसके बाद टीम ने इनपुट के आधार पर कोरियर कंपनी के गोदाम की तलाशी ली. मौके पर साड़ी के पैकेट में गांजा पाया गया है. उन्होंने बताया कि कुल 123 किलो गांजा की बरामदगी हुई है. जिसकी कीमत 30 लाख रुपये बताई जा रही है. एसटीएफ ने आरोपी प्रेमचंद्र मौर्या को गिरफ्तार किया है.




एसटीएफ के मुताबिक, उद्दालगुड़ी असम के जरिए गुवाहाटी के रहने वाले बबलू को गांजा की सप्लाई की जाती थी. बबलू के ही करीबी ने गुवाहाटी में एजेंसी ली थी. एसटीएफ के निरीक्षक ने बताया कि इस पूरे मामले में कोरियर कंपनी के मैनेजर की संलिप्तता से गांजा ट्रांसपोर्ट के जरिए बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया तक पहुंचाया जाता था.

उन्होंने बताया कि वाराणसी में जो गांजे के खेप मिली है इसे सिल्क साड़ी की रसीद बनाकर भेजा गया था. उन्होंने बताया कि तस्कर कोरियर सर्विस पर जाकर रसीद पर लिखित फर्जी नंबर के हिसाब से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करवाते थे. उसमें जो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

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