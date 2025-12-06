हादसों पर लगेगी नकेल; पूर्वोत्तर रेलवे की 136 ट्रेनें 'कवच' से होंगी लैस, 123.95 करोड़ स्वीकृत

हादसों पर लगेगी नकेल; पूर्वोत्तर रेलवे की 136 ट्रेनें 'कवच' से होंगी लैस, 123.95 करोड़ स्वीकृत
संचार प्रणाली के साथ कवच का प्रावधान साल 2024-25 के अम्ब्रेला वर्क के तहत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 6, 2025 at 10:08 AM IST
लखनऊ: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्वोत्तर रेलवे के 136 लोको (ट्रेनों) में 'कवच' लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है. भारतीय रेल के शेष रेल खण्डों पर लॉन्ग-टर्म इवोल्यूशन पर आधारित संचार प्रणाली के साथ कवच का प्रावधान साल 2024-25 के अम्ब्रेला वर्क के तहत है. इस कार्य की लागत 27,693 करोड़ रुपये है.
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के लिए 969 करोड़ रुपये की लागत से एक सब-अम्ब्रेला वर्क को मंजूरी दी गई है. सब-अम्ब्रेला के अन्तर्गत पूर्वोत्तर रेलवे की 136 ट्रेनों में कवच लगाए जाने के लिए 123.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.
स्वदेशी रूप से विकसित कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली को पूर्वोत्तर रेलवे के 1,441 रूट किलोमीटर पर लगाने का कार्य रेल मंत्रालय की तरफ से 492.21 करोड़ रुपए की लागत से पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है.
कवच के इंस्टालेशन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसे पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन-मानक नगर, लखनऊ जंक्शन- मल्हौर, बाराबंकी जंक्शन-बुढ़वल जंक्शन, सीतापुर सिटी-बुढ़वल जंक्शन, बुढ़वल जंक्शन-गोरखपुर कैंट-वाराणसी मंडल, गोरखपुर कैंट-गोल्डिनगंज, गोरखपुर कैंट-वाल्मीकिनगर रोड, भटनी जंक्शन-वाराणसी जं, वाराणसी जं.-प्रयागराज जं., औंड़िहार जं.-छपरा जं, इज्जतनगर मंडल, रावतपुर-फर्रुखाबाद जं., फर्रुखाबाद जं.-कासगंज जं. और कासगंज जं.-मथुरा जं. खंडों पर लगाया जाना है.
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण में पूर्वोत्तर रेलवे के 558 रूट किलोमीटर पर कवच लगाने का कार्य किया जाएगा, जिसमें लखनऊ मंडल के सीतापुर सिटी-बुढ़वल जं., बुढ़वल जं.-गोरखपुर कैंट, मानक नगर-लखनऊ जं.-मल्हौर और बाराबंकी-बुढ़वल जं. के साथ ही वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट-गोल्डिनगंज खंड शामिल हैं. टॉवर कार्य और कवच उपकरण के लिए दो निविदाओं के माध्यम से कवच स्थापित करने का कार्य किया जाएगा.
वर्तमान में मुख्य मार्ग छपरा-बाराबंकी में टॉवर लगाने का कार्य प्रगति पर है. गोरखपुर कैंट-छपरा ग्रामीण के मध्य टॉवर लगाने का टेंडर किया गया है. कवच उपकरण के लिए निविदा का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसे लगाने के लिए सर्वे का कार्य प्रगति पर है.
