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'परिणाम से संतुष्ट नहीं हुए तो PM मोदी ने पूरी योजना पर बिठा दी जांच' डिप्टी सीएम ने सदन में इस योजना पर कही ये बात

जल जीवन मिशन का 1227 करोड़ रुपए केंद्र के पास लंबित है. ये जानकारी डिप्टी सीएम ने सदन में दी है.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 10:25 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. मंगलवार को बजट सत्र के 9वें दिन सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र आया. इसकी वजह बनी केंद्र सरकार की एक योजना जल जीवन मिशन. दरअसल प्रश्न काल के दौरान पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों की ओर से जल जीवन मिशन से जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे. इस दौरान चौपाल से भाजपा विधायक बलबीर वर्मा ने सरकार पर जल जीवन मिशन में विपक्ष के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया. इस पर जवाब देते हुए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण पहलू सामने रखे.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए कहा कि "जल जीवन मिशन में पैसा निर्धारित योजना के तहत मिलता है. सरकार इसे पक्ष या विपक्ष के विधानसभा क्षेत्र पर खर्च नहीं कर सकती. योजना पर ऐसा चेक हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता और एक भी पैसा दाएं बाएं नहीं किया जा सकता. पैसा जिस स्कीम के लिए आता है उसी पर खर्च करना पड़ता है." इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा विधायक को हल्के अंदाज में नसीहत भी दे दी. डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री वित्त मंत्री हैं. विधायक को उनसे मिलना चाहिए केवल सवाल पूछने से मामला हल नहीं होगा.

'पिछले साल प्रधानमंत्री ने बिठा रखी थी जांच'

इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़िक्र करे हुए योजना से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताई. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि "जल जीवन मिशन का 1227 करोड़ रुपए केंद्र के पास लंबित है. इस मुद्दे पर केंद्र के साथ लगातार चर्चा चल रही है. केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को बढ़ा भी दिया है. पिछले साल प्रधानमंत्री ने योजना पर जांच बिठा रखी थी. शायद प्रधानमंत्री पूरे देश में योजना के परिणाम से संतुष्ट नहीं थे. सारे देश में योजनाओं की जांच की गई और हिमाचल में भी अधिकारियों की टीम ने आकर ग्राउंड पर स्कीमों की जांच की. अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को आगे बढ़ने का फैसला लिया है. हालांकि 19 कठोर शर्तें भी लगा दी गई हैं" डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र से पैसा मिलते ही सभी योजनाओं पर काम होगा.

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