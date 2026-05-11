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हिमाचल में 123 सरकारी कर्मचारी चिट्टा तस्करी में संलिप्त, 21 पुलिस कर्मी भी शामिल, अब सरकार लेगी ये एक्शन

हिमाचल में 123 सरकारी कर्मचारी चिट्टा तस्करी में संलिप्त ( कॉन्सेप्ट इमेज )

शिमला: चिट्टे की समस्या को लेकर सीएम सुक्खू ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने चिट्टे को लेकर प्रदेश की तस्वीर साफ की. सीएम ने बताया कि किस तरह से हिमचाल सरकार चिट्टा तस्करों पर स्ट्राइक कर रही है. चिट्टे की समस्या को लेकर सरकार एकदम गंभीरता से काम कर ही है. चिट्टे की तस्करी में सरकारी कर्मचारी भी संलिप्त पाए गए हैं. अब तक 20 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है, जबकि अन्य पर जल्दी ही कार्रवाई कर दी जाएगी. सीएम सुक्खू ने कहा कि 'हिमाचल में 123 के करीब सरकारी कर्मचारी चिट्टा तस्करी में शामिल हैं. इनमें 21 पुलिस कर्मी भी शामिल है, जिन्हें नौकरी से निकाला गया है. विभिन्न विभागों के कुल 123 में से 31 कर्मचारी जो तस्करी में शामिल थे. इन्हें नौकरी से निकाला गया है. मंगलवार को सचिव स्तर के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है. इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो कर्मचारी चिट्टे की गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं उनपर कार्रवाई की जाए.' किस विभाग में कितने कर्मचारी