ETV Bharat / state

हिमाचल में 123 सरकारी कर्मचारी चिट्टा तस्करी में संलिप्त, 21 पुलिस कर्मी भी शामिल, अब सरकार लेगी ये एक्शन

विभिन्न विभागों के कुल 123 में से 31 कर्मचारी जो तस्करी में शामिल थे. इन्हें नौकरी से निकाला गया है.

हिमाचल में 123 सरकारी कर्मचारी चिट्टा तस्करी में संलिप्त
हिमाचल में 123 सरकारी कर्मचारी चिट्टा तस्करी में संलिप्त (कॉन्सेप्ट इमेज)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: चिट्टे की समस्या को लेकर सीएम सुक्खू ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने चिट्टे को लेकर प्रदेश की तस्वीर साफ की. सीएम ने बताया कि किस तरह से हिमचाल सरकार चिट्टा तस्करों पर स्ट्राइक कर रही है. चिट्टे की समस्या को लेकर सरकार एकदम गंभीरता से काम कर ही है.

चिट्टे की तस्करी में सरकारी कर्मचारी भी संलिप्त पाए गए हैं. अब तक 20 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है, जबकि अन्य पर जल्दी ही कार्रवाई कर दी जाएगी. सीएम सुक्खू ने कहा कि 'हिमाचल में 123 के करीब सरकारी कर्मचारी चिट्टा तस्करी में शामिल हैं. इनमें 21 पुलिस कर्मी भी शामिल है, जिन्हें नौकरी से निकाला गया है. विभिन्न विभागों के कुल 123 में से 31 कर्मचारी जो तस्करी में शामिल थे. इन्हें नौकरी से निकाला गया है. मंगलवार को सचिव स्तर के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई है. इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो कर्मचारी चिट्टे की गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं उनपर कार्रवाई की जाए.'

किस विभाग में कितने कर्मचारी

सीएम सुक्खू ने बताया कि अभी तक बिजली विभाग 13, एजुकेशन 10, बैकिंग के 9, जल शक्ति विभाग में 9, आर्मी-नेवी में सेवा कर चुके 8, एचआरटीसी में 8, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी में 6, अन्य 5, स्वास्थ्य विभाग के 4, बीडीओ ऑफिस के 3, रेवन्यू 3, फूड सप्लाई 2, पोस्ट ऑफिस 2, सिविल सप्लाई, वेटरनरी, होमगार्ड, वेलफेयर ऑफिसर, को-ऑपरेटिव सोसायटी, राज्य सचिवालय, एचपीयू, हॉर्टिकल्चर, पंचायत विभाग, ट्रेजरी, आरएफएसल का एक-एक कर्मचारी चिट्टे की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं. कल तक इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी. चिट्टे में संलिप्त कर्मचारियों को बर्खास्त करने की ओर बढ़ रही है.

10 हजार से अधिक आरोपी गिरफ्तार

सीएम ने कहा कि 2023 से लेकर अब तक 6811 से अधिक चिट्टा तस्करी के मामले दर्ज किए गए हैं. इस अवधि में 10 हजार से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी की गई. 45 हजार किलो से अधिक नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं. हमारी सरकार बनने के बाद हमने PIT NDPS एक्ट को लागू किया था. नवंबर 2025 को एंटी चिट्टा अभियान शुरू किया और नशे के खिलाफ लड़ाई में सभी को भागीदारी सुनिश्चित की हैं. हिमाचल में 234 पंचायतें सबसे अधिक चिट्टे से प्रभावित हैं. चिट्टे से प्रभावित पंचायतों को रेड, येलो, ग्रीन में बांटा गया है.

ये भी पढ़ें: चिट्टे पर शिमला पुलिस का बड़ा वार, यूपी-पंजाब से मुख्य सप्लायर गिरफ्तार

TAGGED:

CHITTA SMUGGLING HP GOVT EMPLOYEES
CHITTA HP GOVT EMPLOYEES HIMACHAL
CHITTA SMUGGLING HIMACHAL
CM SUKHU ON CHITTA
CHITTA SMUGGLING GOVT EMPLOYEES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.