12 हजार 'मुर्दे' खा रहे थे मुफ्त का राशन! कार-कोठी और लाखों रुपए टैक्स देने वाले भी ले रहे थे गरीबों का अनाज
देवरिया में राशन सूची में बड़ा गोलमाल, करोड़पति कारोबारियों तक के नाम हैं शामिल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 8:34 PM IST
देवरिया : जनपद में सरकारी राशन के बड़े घोटाले का मामला सामने आया है, यहां अपात्र लोग गरीबों के हक का राशन ले रहे थे. इस बात का खुलासा जिला प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे पात्रता सत्यापन अभियान में हुआ है. जांच के दौरान राशन कार्ड सूची में भारी गड़बड़ी सामने आई है. हैरान करने वाली बात ये है कि पात्रता सूची में मृत व्यक्तियों से लेकर करोड़पति कारोबारियों तक के नाम पाए गए हैं.
जिला पूर्ति विभाग की जांच में 12,700 से अधिक ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं, जिनकी मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है, लेकिन उनके नाम पर अब भी राशन लिया जा रहा था. इनमें से विभाग ने अब तक 11,100 मृतकों के नाम सूची से हटा दिए हैं, जबकि अभी भी करीब 1,600 मृतकों के नाम सूची में बने हुए हैं, जिन्हें हटाने की कार्रवाई चल रही है.
इसी तरह अपात्र संपन्न लोगों पर भी शिकंजा कसा गया है. जांच में 25 लाख रुपये से अधिक जीएसटी भुगतान करने वाले 122 बड़े कारोबारियों, चार पहिया वाहन के मालिकों और आयकर की निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले हजारों अपात्रों के नाम भी राशन सूची में पाए गए, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है. इसके अलावा पिछले छह महीने से लगातार राशन न लेने वाले 11,500 निष्क्रिय कार्डधारकों की भी पहचान की गई, जिनमें से 7,200 कार्डों को रद्द कर दिया गया है.
जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पांडे ने बताया कि शासन के निर्देश पर पात्रता सूची को लगातार अपडेट किया जा रहा है. अपात्रों को बाहर निकालने और वास्तविक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए सत्यापन अभियान निरंतर जारी रहेगा, ताकि सही लोगों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंच सके.
ये भी पढ़ें- UP मत्स्य पालक कल्याण कोष: 4% ब्याज पर लोन और शादी-शिक्षा के लिए मुफ्त फंड, जानें पात्रता