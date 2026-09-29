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12 हजार 'मुर्दे' खा रहे थे मुफ्त का राशन! कार-कोठी और लाखों रुपए टैक्स देने वाले भी ले रहे थे गरीबों का अनाज

सांकेतिक फोटो ( getty image )

देवरिया : जनपद में सरकारी राशन के बड़े घोटाले का मामला सामने आया है, यहां अपात्र लोग गरीबों के हक का राशन ले रहे थे. इस बात का खुलासा जिला प्रशासन की तरफ से चलाए जा रहे पात्रता सत्यापन अभियान में हुआ है. जांच के दौरान राशन कार्ड सूची में भारी गड़बड़ी सामने आई है. हैरान करने वाली बात ये है कि पात्रता सूची में मृत व्यक्तियों से लेकर करोड़पति कारोबारियों तक के नाम पाए गए हैं.