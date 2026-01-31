ETV Bharat / state

महाकाल के आंगन में शिव पंचाक्षर स्त्रोत पाठ करेंगी 1200 स्वयं सेविका महिलाएं, 25 राज्यों में होगा कार्यक्रम

कार्यकम का मुख्य उद्देश्य घर की धुरी मां से जोड़ा गया है. जिसमें एक खास प्रदर्शनी और सप्त मातृका सम्मान होना है. यह कार्यक्रम देश के 25 राज्यों में होगा जिसकी शुरुआत मालवा के उज्जैन से हुई है. इसके बाद मध्य भारत के भोपाल, महाकौशल के जबलपुर फिर अयोध्या, दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, हैदराबाद व अन्य जगहों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे.

उज्जैन: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला प्रकोष्ठ का मातृ संस्कार समागम कार्यक्रम विश्व मांगल्य महासभा के माध्यम से उज्जैन के झालरिया मठ में आयोजित हुआ. इस दो दिवसीय कार्यकम में मालवा प्रांत की 1200 से अधिक स्वयं सेविका महिलाएं उज्जैन पहुँची हैं. खास बात यह है कि सभी महिलाएं श्री महाकालेश्वर: मंदिर आंगन में कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को एक साथ शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करेगी.

विश्व मांगल्य सभा मालवा प्रांत संयोजिका सुनीता पाटिल ने कहा, दो दिवसीय मातृ संस्कार समागम अधिवेशन जो भारत के 25 राज्यों में होने वाला है, इसकी शुरुआत बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से की जा रही है. शनिवार को पहला दिन है. कार्यक्रम की थीम मातृ संस्कार समागम है. जिसे घर की धुरी माँ से जोड़ा गया है. भाषा, भूषा, भवन, भ्रमण व अन्य विषय जो दैनिक दिनचर्या में होते हैं उसमें हमें कैसे रहना चाहिए इसकी चर्चा होगी.

आरएसएस महिला प्रकोष्ठ का मातृ संस्कार समागम कार्यक्रम (ETV Bharat)

हमने सभी विषयों पर प्रदर्शनी भी लगाई है. इसमें मालवा प्रान्त के 10 शहरों की 1200 से अधिक महिलाएं शामिल हुई हैं उसमें हम महिलाओं को सप्त मार्तका अवार्ड भी देने जा रहे हैं. जिसमें 7 माताओं को शक्ति, विद्या, धर्म, संस्कार समाज एवं राजनीतिक समाज सेवा के क्षेत्र में असामान्य काम करने वालों को सम्मानित करेंगे.

दो दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन अलग-अलग सत्र में मार्तत्व पर चर्चा हुई

डॉ. रुचिका खंडेलवाल, उज्जैन महानगर मुख्य संयोजिका एवं मातृ संस्कार समागम कार्यक्रम की प्रचार प्रमुख ने बताया, भारतीय सनातन, संस्कृति, सभ्यता से अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को जोड़े. हर घर में एक ऐसी माँ हो इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है. परिवार की धुरी मां और उसके दिए संस्कार ही एक पीढ़ी का सृजन करती है. जिससे देश सुसंस्कृत और सुदृढ होता है. दो दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन 31 जनवरी को अलग-अलग सत्र में मार्तत्व पर चर्चा हो रही है.

अलग अलग क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाली मातृ शक्ति का सम्मान कार्यक्रम है. माघ पूर्णिमा के विशेष पर्व पर रविवार को झालरिया मठ से श्री महाकाल मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और महाकाल मंदिर में शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ होगा.