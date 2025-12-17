ETV Bharat / state

10 राज्यों के 1200 मूक बधिर बच्चे पहुंचेंगे रायपुर, जैनम मानस भवन में 25वां स्किल डेवलपमेंट शिविर का आयोजन

शिविर की शुरुआत 19 दिसंबर से होगी जो अगले 5 दिनों तक यानी 23 दिसंबर तक चलेगी. इस शिविर में मूक बधिर और दृष्टि बाधित बच्चों को 72 तरह के स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग हासिल करने के बाद बच्चे आगे चलकर भविष्य में 15000 रुपए महीने का रोजगार प्राप्त कर सकेंगे. इस शिविर के माध्यम से बच्चों को चित्रकला, हैंडीक्राफ्ट, साबुन, कैंडल, फिनायल, सैनेटाइजर, बॉटल आर्ट, खाद्य सामग्री और मार्केटिंग जैसी चीजों का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

रायपुर: जैनम मानस भवन में 5 दिवसीय 25वां स्किल डेवलपमेंट शिविर का आयोजन किया जा रहा है. इस शिविर में 10 राज्यों के लगभग 1200 मूक बाघिर और दृष्टि बाधित बच्चे शामिल होंगे. आयोजन महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है.



छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम शिविर का आयोजन

छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया ने कहा, महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ओर छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के संयुक्त तत्वाधान में 25वां स्किल डेवलपमेंट सिविल का आयोजन जैनम मानस भवन में किया जाएगा. यह आयोजन 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा. इस शिविर में 1100 मुख बधिर बच्चे और 100 की संख्या में दृष्टिबाधित बच्चे इस शिविर में हिस्सा लेंगे.





ट्रेनर देंगे ट्रेनिंग

शिविर में ट्रेनर पहले बच्चों को सिखाएंगे. दूसरे दिन से बच्चे बच्चों को सिखाएंगे. इन बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज के टीचर की भी व्यवस्था इस शिविर में की गई है, ताकि बच्चों को इशारे में काफी कुछ समझाया जा सके. दुनिया की सभी लैंग्वेज में साइन लैंग्वेज ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो एक जैसी होती है.





स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाएगा

शिविर के माध्यम से हर बच्चा परफेक्ट और ट्रेंड हो जाए ऐसी कोशिश की जाएगी. आयोजन में अलग-अलग स्टाल लगे होंगे. बच्चों को प्रशिक्षण के बाद वापस जाने के समय उन्हें रा मटेरियल गिफ्ट के रूप में दिया जाएगा. ताकि बच्चे अपने केंद्र और स्कूल में जाकर उस जगह पर सीखे हुए ट्रेनिंग को करेंगे. बच्चों को किसी चीज को बनाने में कोई परेशानी या दिक्कत होती है तो इसके लिए एक ग्रुप भी बनाया गया है. इस ग्रुप के माध्यम से बच्चे अपनी बात रख सकते हैं.



