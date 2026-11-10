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सार्थक दिवाली : 120 लोगों ने गरीब परिवार के लिए बनवाया कमरा, भेंट किए कपड़े, पटाखे और राशन

नए आशियाने में गृह प्रवेश करवाते मददगार ( ETV Bharat Kota )

कोटा : जिले के सुल्तानपुर में एक गरीब व बेबस परिवार की सार्थक दिवाली जनसहयोग से करने का मामला आया है. सुल्तानपुर के मेदपुरा मोहल्ले में रहने वाले छोटूलाल मेघवाल के परिवार के लिए यह दीवाली जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लेकर आई. वर्षों से बीमारी, आर्थिक तंगी और सिर पर सुरक्षित छत नहीं होने की पीड़ा झेल रहे इस परिवार को जनसहयोग से नया आशियाना मिल गया. जिसमें 120 से ज्यादा लोगों ने मदद की. जिसके बाद गरीब परिवार के लिए पक्का कमरा बनाया गया. साथ ही परिवार का गृह प्रवेश भी करवाया गया. जिसमें बुजुर्ग छोटूलाल की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.