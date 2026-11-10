सार्थक दिवाली : 120 लोगों ने गरीब परिवार के लिए बनवाया कमरा, भेंट किए कपड़े, पटाखे और राशन
परिवार की दयनीय हालत को देखते हुए 120 भामाशाहों ने अभियान चलाकर मदद जुटाई.
Published : November 10, 2026 at 6:11 PM IST
कोटा : जिले के सुल्तानपुर में एक गरीब व बेबस परिवार की सार्थक दिवाली जनसहयोग से करने का मामला आया है. सुल्तानपुर के मेदपुरा मोहल्ले में रहने वाले छोटूलाल मेघवाल के परिवार के लिए यह दीवाली जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लेकर आई. वर्षों से बीमारी, आर्थिक तंगी और सिर पर सुरक्षित छत नहीं होने की पीड़ा झेल रहे इस परिवार को जनसहयोग से नया आशियाना मिल गया. जिसमें 120 से ज्यादा लोगों ने मदद की. जिसके बाद गरीब परिवार के लिए पक्का कमरा बनाया गया. साथ ही परिवार का गृह प्रवेश भी करवाया गया. जिसमें बुजुर्ग छोटूलाल की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.
अभियान चलाकर की मदद : स्थानीय रिजवान पठान ने बताया कि नमोनारायण पारीक ने संस्था को मेदपुरा मोहल्ले में रहने वाले छोटूलाल मेघवाल की पीड़ा बताई थी. इसके बाद समाजसेवी संस्था दिल की हेल्पलाइन व ग्रेट मेन व्हाट्सएप समूह ने 'सार्थक दीपावली अभियान' चलाया था. इसके तहत मदद की मुहिम शुरू हुई. आठ दिन में परिवार के लिए पक्का कमरा बनाकर तैयार कर दिया गया. दीवाली पर बुजुर्ग छोटूलाल ने अपने परिवार के साथ नए घर में कदम रखा, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. परिवार को सुरक्षित छत उपलब्ध के साथ नए कपड़े, मिठाइयां, आतिशबाजी की सामग्री और एक माह का राशन सौंपा गया.
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120 से अधिक भामाशाह जुड़े : उसकी मदद के लिए किसी ने आर्थिक सहयोग दिया, तो किसी ने सीमेंट, रेत और अन्य निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाई. कई लोगों ने श्रमदान कर अभियान में भागीदारी निभाई. महज आठ दिन में 120 से अधिक भामाशाह इस मुहिम से जुड़ गए और 64 हजार 400 रुपए से अधिक की राशि एकत्रित हो गई. सभी के सामूहिक प्रयासों से परिवार के लिए 15 गुणा 15 फीट का पक्का कमरा बनकर तैयार हो गया.
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परिवार की स्थिति बेहद दयनीय: संस्था अध्यक्ष राकेश सनाढ्य ने बताया कि छोटूलाल के पुत्र भैरूलाल करीब तीन वर्ष पहले सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद से लकवे से पीड़ित हैं. उनकी देखभाल के दौरान छोटूलाल भी लकवे की चपेट में आ गए. पत्नी सुगना बाई भी बीमारी से जूझ रही हैं. परिवार में भेरूलाल की पत्नी सोनू, एक पुत्र और छह माह की मासूम बच्ची सहित छह सदस्य हैं. परिवार के कई सदस्यों के बीमार होने और आर्थिक तंगी के कारण घर की स्थिति लगातार बदहाल होती गई. परिवार जर्जर दीवारों और टूटे टीनशेड के सहारे रहने को मजबूर था. बारिश, सर्दी और गर्मी में सुरक्षित छत नहीं होने से परेशानियां और बढ़ जाती थीं.
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