मेरठ की रामलीला में दिखेगा परंपरा और तकनीक का संगम, 120 फीट का जलेगा रावण
11 अक्टूबर से रामलीला का शुभारंभ होगा और 20 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 10:25 AM IST
मेरठ: यूपी के मेरठ में इस बार रामलीला का मंचन बेहद भव्य, दिव्य और अत्याधुनिक तकनीक से लैस अंदाज में होने जा रहा है. शहर की दो प्रमुख संस्थाओं श्री रामलीला कमेटी और श्री रामलीला कमेटी रजबन बाजार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी रामलीला व दशहरा महोत्सव की तैयारियों की जानकारी दी. शहर में 9 अक्टूबर से जबकि रजबन में 11 अक्टूबर से रामलीला का शुभारंभ होगा और 20 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा.
जीमखाना मैदान में 9 से 19 अक्टूबर तक रोजाना शाम 7 बजे से रामलीला का मंचन किया जाएगा. आयोजन के लिए 104 फीट चौड़ा और करीब 54-55 फीट ऊंचा मंच तैयार किया जा रहा है. मंच के पीछे दक्षिण भारतीय शैली का भव्य मंदिर बनाया जाएगा, जिसमें भगवान श्रीराम विराजमान होंगे. लेजर शो व स्पेशल इफेक्ट्स धनुष भंग और भगवान राम-सीता के विवाह के दृश्य विशेष लेजर तकनीक और साउंड-लाइट इफेक्ट्स के जरिए दिखाए जाएंगे.
साउंड और लाइट व्यवस्था के लिए मुंबई और दिल्ली से इंजीनियर बुलाए गए हैं. रामलीला का मंचन 'रत्नाकर ड्रामेटिक आर्ट प्रोडक्शन' (रोहिणी, दिल्ली) के कलाकार करेंगे, जिसका निर्देशन राकेश रत्नाकर और सह-निर्देशन राहुल गुप्ता करेंगे. मंच और मेकअप स्थल को गंगाजल से शुद्ध किया जाएगा. कलाकारों के लिए अलग सात्विक भोजन की व्यवस्था रहेगी और मंच के आसपास प्याज-लहसुन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
इस बार शहर रामलीला में 3 से 12 साल के बच्चों के लिए 'संस्कारशाला' शुरू की जा रही है, जिसमें बच्चों को रामायण के पात्रों के रूप में तैयार किया जाएगा. कमेटी द्वारा बच्चों को ड्रेस और मेकअप उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही राम, सीता, हनुमान व रावण के सेल्फी प्वाइंट भी बनाए जाएंगे.
20 अक्टूबर को दिल्ली रोड स्थित रामलीला मैदान में विशाल दशहरा मेला लगेगा. यहां 120 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा. रावण की आंखों से अंगारे निकलते दिखेंगे और नाभि पर अग्नि प्रभाव के माध्यम से भगवान राम का तीर लगने का दृश्य दिखाया जाएगा. जीमखाना मैदान में बनने वाले अन्य पुतलों की ऊंचाई करीब 80 फीट रखी गई है.
श्री रामलीला कमेटी रजबन बाजार द्वारा श्री राम भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में अध्यक्ष राजेश यादव व मुख्य संरक्षक सुधीर रस्तोगी ने तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ताड़का वध का दृश्य विशेष आकर्षण रहेगा, जहां 4 फीट की ताड़का स्टेज पर आएगी और अपना विकराल रूप धरकर 20 फीट तक ऊपर उठ जाएगी.
दशहरे पर रावण के मुख से अग्नि निकलेगी और रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन होगा. दशहरे के अवसर पर मुख्य आकर्षण विभिन्न टीमों के बीच आतिशबाजी का मुकाबला होगा. रामलीला में स्थानीय कलाकारों का मंचन देखने योग्य रहेगा.
शहर रामलीला की तरफ से 8 अक्टूबर की शाम 5 बजे महादेव की बारात बुढ़ाना गेट स्थित सनातन धर्म मंदिर से शुरू होकर सुभाष बाजार, तहसील गुदड़ी बाजार, भजाजा सर्राफा, वैली बाजार, लाला का बाजार और शीशमहल होते हुए वापस पहुंचेगी, जिसके मुख्य संयोजक अनिल गोल्डी होंगे.
शहर रामलीला के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि रामलीला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भगवान श्रीराम के उच्च आदर्शों, मर्यादा और संस्कारों को जन-जन तक पहुंचाने का पवित्र जरिया है. इस बार हम आधुनिक तकनीक, भव्य आतिशबाजी और बच्चों के लिए 'संस्कारशाला' जैसी पहलों से नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ रहे हैं. हम समस्त शहरवासियों से अपील करते हैं कि वे सपरिवार पहुंचकर धर्म लाभ उठाएं.
श्री रामलीला कमेटी रजबन बाजार के अध्यक्ष राजेश यादव, एवं सुधीर रस्तौगी ने बताया कि राजबान बाजार की रामलीला लगभग 55 वर्ष पुरानी है. 55 वर्षों से यहां पर रामलीला का आयोजन होता चला रहा है यहां पर तीन पीढ़ियां बीत चुकी हैं.
रामलीला के पात्रों का किरदार निभाते हुए. यहां स्थानीय परिवार के लोग ही रामलीला के किरदारों का मंचन करते हैं. यहां की रामलीला में पारिवारिक माहौल देखने को मिलता है. दशहरे पर रावण दहन लीला के समय दूर दराज से लोग रजबन बाजार पहुंचते हैं और विजयदशमी का आनंद लेते हैं.
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