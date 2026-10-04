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मेरठ की रामलीला में दिखेगा परंपरा और तकनीक का संगम, 120 फीट का जलेगा रावण

प्रेस वार्ता ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: यूपी के मेरठ में इस बार रामलीला का मंचन बेहद भव्य, दिव्य और अत्याधुनिक तकनीक से लैस अंदाज में होने जा रहा है. शहर की दो प्रमुख संस्थाओं श्री रामलीला कमेटी और श्री रामलीला कमेटी रजबन बाजार ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी रामलीला व दशहरा महोत्सव की तैयारियों की जानकारी दी. शहर में 9 अक्टूबर से जबकि रजबन में 11 अक्टूबर से रामलीला का शुभारंभ होगा और 20 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा.



​जीमखाना मैदान में 9 से 19 अक्टूबर तक रोजाना शाम 7 बजे से रामलीला का मंचन किया जाएगा. आयोजन के लिए 104 फीट चौड़ा और करीब 54-55 फीट ऊंचा मंच तैयार किया जा रहा है. मंच के पीछे दक्षिण भारतीय शैली का भव्य मंदिर बनाया जाएगा, जिसमें भगवान श्रीराम विराजमान होंगे. ​लेजर शो व स्पेशल इफेक्ट्स धनुष भंग और भगवान राम-सीता के विवाह के दृश्य विशेष लेजर तकनीक और साउंड-लाइट इफेक्ट्स के जरिए दिखाए जाएंगे.