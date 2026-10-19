ETV Bharat / state

कोरबा में 120 फीट ऊंचा रावण तैयार, मुंह से धुआं निकालकर अट्टहास करेगा, खास LED से भी सजाया गया

कोरबा में 120 फीट ऊंचा रावण तैयार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरबा: ​छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में इस बार दशहरा उत्सव में 120 फीट ऊंचा रावण दहन होगा. इसकी तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं. जिले के CSEB वेस्ट स्थित लाल मैदान का फेमस रावण हर साल की तरह इस बार भी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है. ऊंचाई के साथ ही इसकी लाइटिंग समेत कई तकनीकी विशेषता भी आकर्षण का केंद्र रहेगी.

मुंह से धुआं निकलेगा, जोरदार ठहाके लगाएगा रावण ​सीएसईबी लाल मैदान में बनने वाले रावण के पुतले की कुल ऊंचाई 120 फीट है. पिछले वर्ष 110 फीट का रावण बनाया गया था. इस विशालकाय पुतले की सबसे बड़ी विशेषता इसकी इंजीनियरिंग है. विद्युत मंडल (CSEB) के कुशल इंजीनियरों द्वारा इसे विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है. इस पुतले की बनावट और तकनीकी विशेषता ऐसी है कि यह दहन के दौरान मुंह से धुआं छोड़ने के साथ-साथ जोरदार ठहाके भी लगाता है.