कोरबा में 120 फीट ऊंचा रावण तैयार, मुंह से धुआं निकालकर अट्टहास करेगा, खास LED से भी सजाया गया
भव्य आतिशबाजी के साथ कोरबा CSEB वेस्ट स्थित लाल मैदान में होगा रावण का दहन, कई तकनीकी खासियत, संवाददाता राजकुमार शाह
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 10:07 PM IST
कोरबा: छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में इस बार दशहरा उत्सव में 120 फीट ऊंचा रावण दहन होगा. इसकी तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं. जिले के CSEB वेस्ट स्थित लाल मैदान का फेमस रावण हर साल की तरह इस बार भी लोगों को अपनी ओर खींच रहा है. ऊंचाई के साथ ही इसकी लाइटिंग समेत कई तकनीकी विशेषता भी आकर्षण का केंद्र रहेगी.
मुंह से धुआं निकलेगा, जोरदार ठहाके लगाएगा रावण
सीएसईबी लाल मैदान में बनने वाले रावण के पुतले की कुल ऊंचाई 120 फीट है. पिछले वर्ष 110 फीट का रावण बनाया गया था. इस विशालकाय पुतले की सबसे बड़ी विशेषता इसकी इंजीनियरिंग है. विद्युत मंडल (CSEB) के कुशल इंजीनियरों द्वारा इसे विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है. इस पुतले की बनावट और तकनीकी विशेषता ऐसी है कि यह दहन के दौरान मुंह से धुआं छोड़ने के साथ-साथ जोरदार ठहाके भी लगाता है.
45 डिग्री तक घूमेगा सिर
लाल मैदान के दशहरा उत्सव समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएसईबी के कार्यपालन अभियंता एसके गोठी ने बताया कि इस बार का रावण भी हर वर्ष की तरह बेहद खास है. इस बार हमने और भी तकनीकी विशेषताओं से रावण को ख़ास बनाया है. रावण का सिर 45 डिग्री तक घूमेगा, अट्टहास करेगा, मुंह से धुआं निकलेगा और खास LED लाइट से रावण को सजाया गया है. दर्शकों को इसे देखने में काफी मजा आएगा.
हमारी तैयारी लगभग अंतिम चरण में है. हमारा अनुमान है कि दशहरा के दिन लगभग 10 हजार लोगों की भीड़ लाल मैदान में इकट्ठा होगी.- एसके गोठी, कार्यपालन अभियंता, CSEB
इस वर्ष सिर्फ एक पुतला
लाल मैदान के इतिहास में प्रत्येक वर्ष रावण दहन कोरबा के साथ आसपास के जिलों और राज्य में खास होता है. पिछले वर्ष रावण के साथ-साथ उसके भाई कुंभकरण और पुत्र मेघनाथ के पुतलों का भी एक साथ निर्माण किया गया था. लेकिन इस वर्ष 120 फ़ीट ऊंचे भव्य रावण का पुतला तैयार किया गया है.
त्योहार को लेकर कारीगरों और आयोजन समिति की व्यस्तता अपने चरम पर है. सोमवार को पुतले को अंतिम रूप देने का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है. सुरक्षा व्यवस्था, आतिशबाजी और भीड़ नियंत्रण के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि दर्शक बिना किसी असुविधा के इस भव्य उत्सव का आनंद उठा सकें.
45 दिन से कर रहे तैयारी- शब्बीर मेमन
लाल मैदान दशहरा उत्सव समिति के सदस्य और सीएसईबी के एम्पलॉई शब्बीर मेमन धर्म से मुस्लिम हैं. लेकिन वह दशहरा की तैयारी में तन मन धन से लगे हुए हैं. वे देश में गंगा जमुनी तहजीब के एक उदाहरण भी हैं. मुस्लिम होते हुए, हिंदू पर्व की तैयारी में हाथ बंटाने वालाले शब्बीर ने कहा कि दशहरा पूरे देश का त्यौहार है, मैं इस देश का नागरिक हूं, और सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं. इसलिए हम पूरी तन्मयता के साथ इस त्यौहार को मानते हैं.
पिछले 45 दिन से हम जोर-जोर से रावण का पुतला बनाने में लगे हुए हैं. समस्त अधिकारियों का सहयोग रहता है. फिर चाहे वह छोटे से छोटा कर्मचारी हो या बड़े से बड़ा अधिकारी, सभी मिलजुल कर रावण का पुतला तैयार करते हैं.
इस बार भी हमने इस उत्सव को खास बनाने की तैयारी कर रखी है. पिछले वर्ष बरसात के कारण दशहरा की उमंग थोड़ी फीकी रह गई थी. इस बार हमने खास आतिशबाजी का इंतजाम किया है. शाम को 7 से ही आतिशबाजी का दौर शुरू हो जाएगा.- शब्बीर मेमन, CSEB कर्मचारी
शाम 7 बजे आतिशबाजी के बाद पुतला दहन किया जाएगा. पुतले को तैयार कर रहे कारीगरों और CSEB कर्मचारियों का दावा है कि यह पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा रावण है. शब्बीर मेमन के मुताबिक जब, यहां रावण बनाने की परंपरा दशकों पहले शुरू हुई थी. तब भी अब्दुल गफ्फार नाम के व्यक्ति ने ही इस परंपरा को शुरू की थी.