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मोदी सरकार ने विकसित भारत की नींव को किया मजबूत, 12 साल में देश का चौतरफा विकास- संजय पांडेय

जगदलपुर महापौर संजय पांडेय ने बीजापुर में मोदी सरकार की सफलताओं को गिनाया. पीएम मोदी के 12 साल को उपलब्धियों से भरा बताया.

12 Years of PM Modi Govt
पीएम मोदी के 12 को जगदलपुर महापौर ने सफल बताया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 4:19 PM IST

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बीजापुर: मोदी सरकार के सफल 12 साल को लेकर बीजेपी नेता पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. जगदलपुर महापौर संजय पांडेय ने बीजापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के शासनकाल को उपलब्धियों से भरा बताया. उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने विकास और सुशासन के नए आयाम गढ़े हैं. देश ने गरीब कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं.

मोदी सरकार के 12 साल बेहद सफल

संजय पांडेय ने कहा कि यह कालखंड केवल योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित हुआ है. साल 2014 में देश की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा किया. उसके बाद लगातार तीसरी बार जनता ने पीएम मोदी को अपना समर्थन दिया. लगातार तीसरी बार समर्थन मिलना यह साबित करता है कि देश विकास और सुशासन की राजनीति पर भरोसा करता है. मोदी सरकार के इस काल में देश का गौरव विश्व में बढ़ा है.

जगदलपुर मेयर संजय पांडे की प्रेस वार्ता (ETV BHARAT)

भारत आज विश्व मंच पर एक सशक्त, आत्मविश्वासी और नेतृत्वकारी राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है. जी-20 की सफल अध्यक्षता, वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मिली स्वीकार्यता देश के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है. आज दुनिया भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने वाले राष्ट्र के रूप में देख रही है- संजय पांडेय, महापौर, जगदलपुर

मोदी सरकार में हर वर्ग का विकास

संजय पांडेय ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत कार्य किया. समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया. जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया, जिससे वित्तीय समावेशन को नई दिशा मिली. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए. उज्ज्वला योजना के माध्यम से माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाकर उनके स्वास्थ्य और सम्मान की रक्षा की गई.आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के उपचार की चिंता से मुक्त किया है और लाखों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हुई हैं.

लखपति दीदी योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान और सुकन्या समृद्धि योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है. युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है-संजय पांडेय, महापौर, जगदलपुर

मोदी सरकार ने किसानों के हितों में कार्य किया

संजय पांडेय ने दावा किया कि मोदी सरकार के 12 सालों में किसानों के लिए कई कार्य किए गए. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. किसानों के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाने से खेती-किसानी को नई मजबूती मिली है.

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है, जिससे गांवों का स्वरूप बदल रहा है.देश में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं. राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से विस्तार, रेलवे का आधुनिकीकरण, वंदे भारत ट्रेनों का संचालन, नए हवाई अड्डों का निर्माण तथा मेट्रो नेटवर्क का विस्तार भारत की प्रगति का सबूत है. आज देश के दूर दराज इलाकों तक विकास की पहुंच बनी है. इन सब कार्य से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है- संजय पांडेय, महापौर, जगदलपुर

देश की सुरक्षा हुई मजबूत

संजय पांडेय ने देश की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी के शासनकाल को सफल बताया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत की सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक सशक्त और प्रभावी हुई है. सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद एवं नक्सलवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई. जिससे देश की सुरक्षा मजबूत हुई है. नक्सलवाद का खात्मा इसका प्रमाण है.

भारत की सांस्कृतिक विरासत हुई मजबूत

संजय पांडेय ने मोदी के शासनकाल को भारत की सांस्कृतिक विकास के लिए उल्लेखनीय बताया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विकास के साथ-साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय गौरव और महापुरुषों के सम्मान को भी नई पहचान दी है. कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, जनजातीय गौरव दिवस तथा देश के महान सपूतों को समर्पित विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाएं भारत की सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का कार्य कर रही हैं.

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