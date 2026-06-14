ETV Bharat / state

मोदी सरकार के 12 साल; यूपी में प्रभारी मंत्रियों ने गिनाईं उपलब्धियां, मेरठ में असीम अरुण बोले- "2027 में हमारा प्रत्याशी हमारा कमल"

उन्होंने कहा कि आज नमो भारत और एक्सप्रेस-वे की बदौलत यह सफर बेहद आसान और मिनटों का रह गया है. यह बदला हुआ और तेजी से विकसित होता मेरठ है. उन्होंने कहा कि शासन का मुख्य फोकस राज्य में ई-गवर्नेंस (ऑनलाइन सेवाओं) और ऑटोमेशन को बढ़ावा देना है, ताकि आम जनता के सरकारी काम बिना किसी भ्रष्टाचार और देरी के आसानी से घर बैठे हो सकें.

​प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार 'नमो भारत' (रैपिड रेल) से मेरठ पहुंचे असीम अरुण ने शहर के तेजी से होते विकास की जमकर सराहना की. उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब वह पहले मेरठ में तैनात थे, तब दिल्ली से मेरठ आने में केवल टू-लेन सड़क हुआ करती थी और घंटों का समय बर्बाद होता था.

उन्होंने कहा कि आज की योगी सरकार में स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. आज हमारी पुलिस बेखौफ होकर काम कर रही है. अब अपराधी पुलिस से थर-थर कांपते हैं. उन्होंने कहा कि 2027 में केवल एक ही चेहरा आप देखेंगे हमारा प्रत्याशी हमारा कमल है और हम लोग जिसके माथे पर कमल होता है उसको लड़ाते हैं और जनता जिताती है.

​मेरठ : उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और मेरठ के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने जिला मुख्यालय विकास भवन में एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता की. केंद्र की मोदी सरकार के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में आयोजित इस जन-जागरूकता कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार की शानदार उपलब्धियां गिनाईं. इस दौरान भाजपा सांसद अरुण गोविल भी मौजूद रहे. ​प्रेसवार्ता के दौरान पूर्व आईपीएस अधिकारी और मंत्री असीम अरुण ने राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों और विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया ​कि पहले के दौर में अपराधी सिर्फ बदमाश नहीं थे, बल्कि वे माफिया बन चुके थे, जिन्हें सत्ता में बैठे लोगों और जनप्रतिनिधियों का खुला संरक्षण प्राप्त था.

रामपुर में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह बोले- '12 साल बेमिसाल' : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रामपुर में एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री और रामपुर के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाते हुए इसे '12 साल बेमिसाल' बताया.

रामपुर में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं (Photo credit: ETV Bharat)

प्रभारी मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुरक्षा और सुशासन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं. उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य थे जो दशकों तक पूरे नहीं हो सके. मोदी सरकार ने इन्हें प्राथमिकता देते हुए सफलतापूर्वक पूरा किया.

मिर्जापुर में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं (Photo credit: ETV Bharat)

मिर्जापुर में मंत्री नंद गोपाल नंदी बोले- 'प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है' : केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी रविवार को जिले में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत के सभागार में प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि आज भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है. 28 मार्च को सबसे बड़ा एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे देश को समर्पित किया गया है.

शाहजहांपुर में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं (Photo credit: ETV Bharat)

शाहजहांपुर में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं : उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप रविवार को शाहजहांपुर पहुंचे. यहां उन्होंने पीएम मोदी के 12 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज तेजी से देश आगे बढ़ रहा है. जनकल्याण से जुड़ीं सभी योजनाएं आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रही है. यूपी में भी आज जनता सिर्फ योगी और बीजेपी को सत्ता में चाहती है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकारों ने सिर्फ विकास और विरासत की बात की है. इस दौरान उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा.



वहीं प्रयागराज में महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हों, निरोगी रहें और इसी प्रकार से देश का कुशल नेतृत्व करते रहें. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने विकास की एक लंबी छलांग लगाई है, ऐतिहासिक कार्य किया है, जो पूरे विश्व के लिए एक शोध का विषय है. 12 वर्षों में जिस प्रकार से भारत आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामरिक रूप से, बौद्धिक रूप से... जो विराट स्वरूप प्रदान किया है, यह कोई मामूली चीज नहीं है.





यह भी पढ़ें : मोदी सरकार के 12 साल; शामली में मंत्री दिनेश खटीक ने गिनाईं उपलब्धियां, कहा- "यूपी ही नहीं पूरे भारत में नहीं हो सकता धर्मांतरण"