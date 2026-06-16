मोदी सरकार के 12 साल पूरे: खैरागढ़ में बीजेपी ने गिनाई नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, गरीब, किसान और महिलाओं के लिए अभूतपूर्व काम मोदी सरकार ने किए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 16, 2026 at 4:18 PM IST
खैरागढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 12 साल पूरा हो चुका है. पीएम मोदी के 12 सालों के कार्यकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देशभर में प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को खैरागढ़ भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया. मीडिया से बातचीत में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई.
मोदी सरकार के 12 साल पूरे
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि पीएम मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, तब से देश लगातार विकास की राह पर बढ़ता जा रहा है. बीजेपी ने कहा कि ये भारत के इतिहास का स्वर्मिण काल है, जिसमें गरीब, किसान और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम किया जा रहा है. महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए नारी वंदन योजना लाई गई.
बीजेपी नेता ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां
केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी नेता अमित चिमनानी ने कहा कि शासन ने गरीब कल्याण से लेकर मुफ्त राशन तक की व्यवस्था कि जिसका फायदा गांव गांव तक पहुंच रहा है. युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुद्रा योजना शुरू की. बीजेपी नेता ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत हो चुका है. देश से भी नक्सलवाद के पैर पूरी तरह से उखड़ चुके हैं. इसका पूरा श्रेय केंद्र सरकार और उसकी रणनीति को जाता है. बीजेपी नेता ने कहा की गरीबों को भी बेहतर इलाज मिले इसके लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की.
मोदी सरकार में शुरू की गई योजनाएं
- लखपति दीदी योजना
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- आयुष्मान भारत योजना
- जन धन योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- नल जल योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना