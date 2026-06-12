मोदी सरकार के 12 साल: हाईवे से लेकर मेट्रो विस्तार तक, CM रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष ने गिनाईं उपलब्धियां
मोदी के 12 साल के शासनकाल में कैसे बदल गई राजधानी की तस्वीर बताने के लिए एक मंच पर आए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और सीएम.
Published : June 12, 2026 at 6:02 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 6:20 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के 12 वर्षों के सफल कार्यकाल को दिल्ली बीजेपी 'विकास, विश्वास और जनसेवा' के उत्सव के रूप में मनाएगी. इस अवसर पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक सेवाकाल को रेखांकित करते हुए इसे 'नए भारत के निर्माण' की यात्रा करार दिया.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विगत 12 वर्षों में प्रधानमंत्री पद को केवल शासन का नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है. उन्होंने कहा, आज का दिन नए भारत की अभूतपूर्व उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का है. भारत ने खेत-खलिहान से लेकर चंद्रयान तक और गांव की चौपाल से लेकर वैश्विक मंचों तक जो मुकाम हासिल किया है, वह असाधारण है. भारत अब केवल वैश्विक मंच पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराता, बल्कि एजेंडा तय करने की क्षमता रखता है.
विकास के आंकड़ों को साझा करते हुए सीएम गुप्ता ने बताया कि देश का मेट्रो नेटवर्क 248 किमी से बढ़कर 1,095 किमी से अधिक हो गया है. उड़ान योजना के तहत आज 164 से अधिक एयरपोर्ट्स संचालित हैं, जिससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रयासों ने भारत को ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में नई पहचान दी है.
दिल्ली को मिला विकास का नया चेहरा
दिल्ली के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने राजधानी को राजमार्गों के जाल से जोड़ा है. प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स ने दिल्ली की तस्वीर बदल दी है. उन्होंने बताया कि आर.के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक 10 किमी लंबे नए मेट्रो कॉरिडोर की स्वीकृति से भारत मंडपम् और कर्तव्य भवन जैसे प्रमुख केंद्र सीधी कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे. इसके अलावा, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और स्वनिधि योजना के माध्यम से दिल्ली के लाखों लोगों का जीवन सुगम हुआ है.
साहसी निर्णयों और जनविश्वास की यात्रा
प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि 12 वर्षों का यह विश्वास किसी राजनीतिक अभियान का परिणाम नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में लिए गए साहसिक निर्णयों का नतीजा है. उन्होंने कहा, "2014 में जो जनता ने आशीर्वाद दिया, उसी विश्वास को मोदी जी ने अपने अथक परिश्रम और परिणाम आधारित शासन से और मजबूत किया है. जब नीयत साफ हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि हो, तब बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं."
12 वर्षों का आधार— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 12, 2026
विकास को नई रफ्तार
इसलिए देश बोले
बार-बार मोदी सरकार
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के जनसेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 12 वर्षों तथा स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वाधिक लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में उनकी… pic.twitter.com/Wp91sWk3Z0
मल्होत्रा ने परिवहन क्षेत्र में आई क्रांति पर चर्चा करते हुए बताया कि नेशनल हाईवे का निर्माण पहले 12 किमी प्रतिदिन की रफ्तार से होता था, जो अब बढ़कर 32 किमी प्रतिदिन हो गया है. अक्षरधाम-बदरपुर और पंजाबी बाग-टिकरी बॉर्डर जैसे हाईवेज से जाम और प्रदूषण में बड़ी कमी आएगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने योजनाओं को सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जन-आंदोलन में तब्दील कर दिया.
सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक पहचान
भाजपा नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने आधुनिकता और सांस्कृतिक चेतना के बीच अद्भुत संतुलन बनाया है. चाहे अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प या फिर औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का संकल्प, देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है. आज G -20 की सफल अध्यक्षता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता यह सिद्ध करती है कि भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उदय हो रहा है.
अब घर-घर पहुंचेगी उपलब्धियों की जानकारी
अंत में हर्ष मल्होत्रा ने घोषणा की कि दिल्ली भाजपा आने वाले समय में एक बड़ा जागरूकता अभियान चलाएगी. इस अभियान के तहत केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों और दिल्ली सरकार के पिछले 15 महीनों के कार्यों को लेकर कार्यकर्ता घर-घर जाकर जनता को जागरूक करेंगे. इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक राजकुमार भाटिया उपस्थित रहे, जबकि मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने वार्ता का संचालन करते हुए कहा कि ये 12 वर्ष भारत के परिवर्तनकारी निर्माण के साक्षी रहे हैं.
ये भी पढ़ें: