मोदी सरकार के 12 साल: सरगुजा में "विरासत भी विकास भी" पुस्तक का विमोचन
पुस्तक में पीएम मोदी के 12 सालों के कार्यकाल और शासन की उपलब्धियों को गिनाया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 15, 2026 at 7:30 PM IST
सरगुजा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो चुके हैं. देशभर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको लेकर जश्न मना रहे हैं. सभी राज्यों में प्रेस कांफ्रेंस कर पार्टी लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिना रही है. इसी कड़ी में सरगुजा में भी बीजेपी ने प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पार्टी ने पीएम मोदी के 12 सालों के कार्यकाल पर एक पुस्तक "विरासत भी विकास भी" का विमोचन किया.
"विरासत भी विकास भी" पुस्तक का विमोचन
पार्टी नेताओं ने इस मौके पर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र कर उनकी तारीफ की. पार्टी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से कैसे किसानों को मदद मिली और उनकी आर्थिक स्थिति को संबल मिला. बीजेपी संभाग प्रभारी अवधेश सिंह चंदेल ने कहा कि ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'' हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, बल्कि करके दिखा भी रहे हैं. पीएम मोदी की सरकार में 58 करोड़ जनधन खाते खोले गए, जिसमें 32 करोड़ महिलाओं के खाते खुले. इन खातों में शासन की योजनाओं के तहत पैसे भी आ रहे हैं.
केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की गिनाई उपलब्धियां
पार्टी नेताओं ने कहा कि पाक पर समय-समय पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर हमने ये बता दिया ये नए दौर का भारत है, जो घर में घुसकर मारता है. पार्टी ने नक्सलवाद के खात्मे को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया. पार्टी ने कहा कि जिस नक्सलवाद के सामने कई सरकारों ने घुटने टेक दिए, उस समस्या का समाधान हमने तय समय सीमा के भीतर कर दिया. बीजेपी ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम 81 करोड़ परिवारों को मुफ्त में 5 किलो राशन दे रहे हैं. प्रेस कांफ्रेंस में बीजेपी नेता ने आयुष्मान भारत और पीएम स्वनिधि योजना का भी जिक्र किया. मुद्रा बैंक की तारीफ करते हुए कहा कि अब युवाओं को लोन मिलना आसान हो गया है. स्टार्टअप के जरिए युवा अपनी मंजिल को हासिल कर रहे हैं
मोदी सरकार में शुरू की गई योजनाएं
- लखपति दीदी योजना
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- आयुष्मान भारत योजना
- जन धन योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- नल जल योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
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