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मोदी सरकार के 12 साल पर बोले मदन राठौड़, 'दुनिया में बढ़ी भारत की साख, विपक्ष को नहीं पच रहा विकास'

'30 से अधिक देशों से मिला सर्वोच्च सम्मान': मदन राठौड़ ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है. दुनिया के 30 से अधिक देशों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिए जाना भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि आज भारत केवल अपनी बात रखने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक मुद्दों पर दिशा देने वाला राष्ट्र बनकर उभरा है. मोदी सरकार ने गरीब, किसान, महिला और युवाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं लागू की हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना और आधारभूत ढांचे के विस्तार ने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है. रेलवे का आधुनिकीकरण, नए एयरपोर्ट, एक्सप्रेस-वे और डिजिटल इंडिया जैसे प्रयासों ने विकास को नई गति दी है.

जयपुर: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी जहां देशभर में उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के अभियान में जुटी है. वहीं इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है. कांग्रेस ने मोदी सरकार के 12 साल सवाल उठाए, तो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष तीखा पलटवार किया. राठौड़ ने कहा मोदी सरकार के 12 वर्षों को सेवा, सुशासन और जनकल्याण का स्वर्णिम काल रहा. वहीं विपक्ष को विकास पच नहीं रहा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई, 2014 को पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और 12 वर्षों में बिना अवकाश लिए देशहित में कार्य किया है. इसलिए वो पीएम मोदी राजनीति में अजातशत्रु हैं.

2014 : 58 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले गए.

2015 : 51 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 4 लाख करोड़ का लीकेज रुका.

2016: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ गरीबों को एलपीजी कनेक्शन. इसी साल उरी हमले के बाद पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक.

2017: एकीकृत कर व्यवस्था की सबसे बड़ी योजना जीएसटी.

2018: आयुष्मान भारत से 60 करोड़ की स्वास्थ्य सुरक्षा.

2019: जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा और अनुच्छेद 370 खत्म.

2020-21: 220 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन डोज.

2022: हर घर जल मिशन में 16 करोड़ घरों तक जल पहुंचा.

2023: पहली बार जी-20 की अध्यक्षता और सफल मेजबानी.

2024: अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा; भाजपा का प्रमुख वादा पूरा.

2025: जापान को पछाड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत.

2025: पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई.

'विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, केवल विरोध की राजनीति': पीएम मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर राठौड़ ने कहा कि यदि मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों के कामकाज का निष्पक्ष और ईमानदारी से मूल्यांकन किया जाए, तो विपक्ष की राजनीति स्वतः समाप्त हो जाएगी. राठौड़ ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है. इसलिए वह केवल विरोध की राजनीति कर रहा है. उन्होंने कहा कि देश की जनता अब जाति, क्षेत्र और भ्रम की राजनीति से ऊपर उठकर विकास, सुशासन और जनकल्याण के आधार पर निर्णय ले रही है. राठौड़ के अनुसार पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुरक्षा, आधारभूत ढांचे, गरीब कल्याण और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं. यही कारण है कि जनता लगातार भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर अपना विश्वास जता रही है.

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'महंगाई नियंत्रण में': राठौड़ ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने महंगाई को कई विकसित और विकासशील देशों की तुलना में बेहतर तरीके से नियंत्रित किया है. उन्होंने कहा कि दुनिया के अनेक देशों में महंगाई दर काफी अधिक रही, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने आमजन पर इसका प्रभाव कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए. विपरीत परिस्थितियों में भी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई और गरीब तथा मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा की गई. राठौड़ ने कहा कि पीएम राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर लगातार कार्य करते हैं. देश और दुनिया में हो रही हर महत्वपूर्ण गतिविधि पर उनकी पैनी नजर रहती है और वे समय पर त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं. उन्होंने कहा कि यही समर्पण, सक्रियता और दूरदर्शी नेतृत्व पीएम मोदी को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभावशाली और स्वीकार्य नेता बनाता है.

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उपलब्धियों को घर-घर पहुंचाने में जुटी भाजपा: राठौड़ ने कहा कि पार्टी ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है. इसी उद्देश्य से प्रदेशभर में ‘12 साल विश्वास के, विकास के और जनकल्याण के’ अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल सरकार की उपलब्धियों को बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि आमजन को विकास यात्रा से जोड़ने और विकसित भारत के संकल्प में सहभागी बनाने का प्रयास भी है. राठौड़ ने कहा कि अभियान के तहत कार्यकर्ता जनसंपर्क, चौपाल, जनकल्याण शिविर, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और विभिन्न जनजागरण कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुंच रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में देश विकास, समृद्धि और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित करेगा.

सीताराम मंदिर में बीजेपी नेताओं ने की पूजा–अर्चना (ETV Bharat Ajmer)

अजमेर में मंदिर में पूजा–अर्चना कर की दीर्घायु की कामना: अजमेर शहर बीजेपी अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि वर्ष 2014 से लेकर अभी तक केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, यह कीर्तिमान है. पीएम मोदी का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है. वे देश की दिशा और दशा को बदलकर विकसित भारत बनाने की राह पर हैं. वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने और भारत फिर से विश्व गुरु बने. अजमेर नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज जैन ने कहा कि पीएम मोदी का कार्यकाल ऐसे ही बना रहे और देश उन्नति के शिखर तक पहुंचे. जैन ने कहा कि बजरंगगढ़ चौराहे पर स्थित सीताराम मंदिर में पूजा–अर्चना और हवन करके पीएम नरेंद्र मोदी की लंबी आयु और उनके सफलतम कार्यकाल के लिए प्रार्थनाएं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की है. साथ ही पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पौधे भी वितरित किए गए.