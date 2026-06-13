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मोदी सरकार के 12 साल; शामली में मंत्री दिनेश खटीक ने गिनाईं उपलब्धियां, कहा- "यूपी ही नहीं पूरे भारत में नहीं हो सकता धर्मांतरण"

शामली में मंत्री दिनेश खटीक ने गिनाईं उपलब्धियां ( Photo credit: ETV Bharat )

शामली : केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को कलेक्ट्रेट में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री एवं शामली जनपद के प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. उन्होंने कहा कि 12 साल बेमिसाल. उन्होंने कहा कि यह हमारे लिये गौरव का पल है. उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि देश के अंदर पेट्रोल हो, गैस हो उसकी किल्लत के लिए प्रधानमंत्री ने सावधानी बरतने के लिए बोला है. लेकिन, उसके बावजूद भी सरकार ने उक्त सभी चीजों की उपलब्धता कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी है. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता 140 करोड़ की आबादी को व्यवस्थित रूप से जहां पेट्रोल और गैस के लिए परेशानी हो, वहां इतनी बड़ी आबादी के देश को किसी किल्लत में न आने देना और व्यक्ति को हर चीज उपलब्ध हो यह देश के प्रधानमंत्री की कर्मठता को दर्शाता है. प्रभारी मंत्री ने महंगाई को लेकर कहा कि 2014 में महंगाई दर क्या थी और अब क्या है? पहले कौन से नंबर पर भारत की इकोनॉमी थी और आज भाजपा राज में क्या है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोग लाइन में लगकर आटा ले रहे हैं, जबकि हमारे यहां फ्री में आटा गेहूं दिया जाता है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में यहां से 5 गुना ज्यादा रेट पर आटा दिया जाता है जिसमें आपाधापी भी होती है. भारत वासियों का विश्वास प्रधानमंत्री पर है, जिसके चलते देश तरक्की कर रहा है. प्रभारी मंत्री ने कहा कि स्वास्थ विभाग की कमियों को भी दुरुस्त किया गया है. उन्होंने कहा कि शामली में बेहद सुंदर सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिसके चलते अब शामली मिनी नोएडा की तरह लगने लगा है. जिस पर हमें गर्व होता है. इसके अलावा भी शामली जिले में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य सरकार के द्वारा कराए गए हैं. धर्मांतरण किसी भी कीमत पर यूपी ही नहीं पूरे भारत में नहीं हो सकता. गोरखपुर में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले- "देश के करोड़ों लोगों तक सीधा लाभ पहुंचा" : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शनिवार को गोरखपुर सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं गोरखपुर के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों तक सीधे लाभ पहुंचाया है.