मोदी सरकार के 12 साल; शामली में मंत्री दिनेश खटीक ने गिनाईं उपलब्धियां, कहा- "यूपी ही नहीं पूरे भारत में नहीं हो सकता धर्मांतरण"
गोरखपुर में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बरेली में मंत्री जेपीएस राठौर और महराजगंज में मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ने गिनाईं केंद्र सरकार की उपलब्धियां.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 5:38 PM IST
शामली : केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को कलेक्ट्रेट में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री एवं शामली जनपद के प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया. उन्होंने कहा कि 12 साल बेमिसाल. उन्होंने कहा कि यह हमारे लिये गौरव का पल है.
उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि देश के अंदर पेट्रोल हो, गैस हो उसकी किल्लत के लिए प्रधानमंत्री ने सावधानी बरतने के लिए बोला है. लेकिन, उसके बावजूद भी सरकार ने उक्त सभी चीजों की उपलब्धता कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी है.
उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता 140 करोड़ की आबादी को व्यवस्थित रूप से जहां पेट्रोल और गैस के लिए परेशानी हो, वहां इतनी बड़ी आबादी के देश को किसी किल्लत में न आने देना और व्यक्ति को हर चीज उपलब्ध हो यह देश के प्रधानमंत्री की कर्मठता को दर्शाता है.
प्रभारी मंत्री ने महंगाई को लेकर कहा कि 2014 में महंगाई दर क्या थी और अब क्या है? पहले कौन से नंबर पर भारत की इकोनॉमी थी और आज भाजपा राज में क्या है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोग लाइन में लगकर आटा ले रहे हैं, जबकि हमारे यहां फ्री में आटा गेहूं दिया जाता है.
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में यहां से 5 गुना ज्यादा रेट पर आटा दिया जाता है जिसमें आपाधापी भी होती है. भारत वासियों का विश्वास प्रधानमंत्री पर है, जिसके चलते देश तरक्की कर रहा है. प्रभारी मंत्री ने कहा कि स्वास्थ विभाग की कमियों को भी दुरुस्त किया गया है.
उन्होंने कहा कि शामली में बेहद सुंदर सड़कों का निर्माण कराया गया है, जिसके चलते अब शामली मिनी नोएडा की तरह लगने लगा है. जिस पर हमें गर्व होता है. इसके अलावा भी शामली जिले में विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य सरकार के द्वारा कराए गए हैं. धर्मांतरण किसी भी कीमत पर यूपी ही नहीं पूरे भारत में नहीं हो सकता.
गोरखपुर में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले- "देश के करोड़ों लोगों तक सीधा लाभ पहुंचा" : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शनिवार को गोरखपुर सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं गोरखपुर के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों तक सीधे लाभ पहुंचाया है.
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देशभर में लगभग 5.37 करोड़ लोगों को आवास का लाभ मिला है. वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 81.35 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया. उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 45 करोड़ से अधिक लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित हुए हैं. इसके अलावा पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत 26 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाते हुए 14.77 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.
बरेली में मंत्री जेपीएस राठौर ने गिनाईं केंद्र सरकार की उपलब्धियां : उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर शनिवार को बरेली पहुंचे. सर्किट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है. उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास के संकल्प के साथ सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया.
उन्होंने बताया कि आज देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि महंगाई दर को भी नियंत्रित रखा गया है. वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने, जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने, गरीबों और मध्यम वर्ग की समस्याओं के समाधान तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने का काम सरकार ने किया है.
महराजगंज में मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने गिनाई उपलब्धियां : जिले के कलक्ट्रेट सभागार में शनिवार को प्रेसवार्ता आयोजित की गई. इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं जनपद प्रभारी मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ ने केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे “विश्वास, विकास और विरासत का स्वर्णिम अध्याय” बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं.
उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है. उन्होंने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी, सुकन्या समृद्धि योजना तथा डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को देश में व्यापक परिवर्तन का आधार बताया.
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