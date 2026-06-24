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गोमती को मिली मुक्ति! कुड़िया घाट से हटा 12 साल पुराना अस्थायी बांध, अविरल बहेगी जलधारा

कुड़िया घाट से हटा 12 साल पुराना अस्थायी बांध ( Photo Credit; ETV Bharat )