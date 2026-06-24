गोमती को मिली मुक्ति! कुड़िया घाट से हटा 12 साल पुराना अस्थायी बांध, अविरल बहेगी जलधारा
कुड़िया घाट का बांध 2015 में अस्थाई रूप से बनाया गया था, जिसकी वजह से गोमती नदी का पानी रुका हुआ था
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 4:20 PM IST
लखनऊ: गोमती नदी के संरक्षण अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है. कुड़िया घाट पर पिछले 12 सालों से नदी के स्वाभाविक प्रवाह को रोकने वाला अस्थायी बांध आखिरकार हटाया जा रहा है. इस बांध की वजह से नदी की अविरलता बाधित हो रही थी.
गोमती दर्शन संस्था ने इस गंभीर मुद्दे को उठाया था. संस्था के संयोजक अनुराग पांडे और अध्यक्ष श्वेता सिंह ने जन-जागरुकता अभियानों के जरिए इस समस्या को जनमानस तक पहुंचाया था. संस्था के प्रयास के बाद आखिरकार प्रशासन ने सकारात्मक कदम उठाते हुए बांध हटाने का कार्य शुरू कर दिया है. गोमती दर्शन की अध्यक्ष श्वेता सिंह ने कहा कि यह मां गोमती को उसकी पुरानी अविरल धारा लौटाने की दिशा में मील का पत्थर है.
संस्था ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है. स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों में भी इस खबर से खुशी की लहर है. उम्मीद है कि बांध हटने के बाद गोमती का प्रवाह फिर से स्वाभाविक होगा और नदी का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा.
कब बनाया गया था यह बांध
कुड़िया घाट का पुल 2015 में अस्थाई रूप से बनाया गया था. बांध की वजह से गोमती नदी का पानी रुका हुआ था, जिससे पानी में गंदगी ज्यादा हो रही थी और पानी का ऑक्सीजन लेवल शून्य हो गया था, जिसके बाद कई संस्था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी बांध को हटाने के लिए आवाज उठाई थी. फिलहाल अब बांध को हटाया जा रहा है, जिससे सामाजिक संस्था और छात्रों में खुशी का माहौल है. बांध हटाए जाने के बाद गोमती नदी अविरल रूप से बहेगी, जिसके साथ ही गोमती नदी में व्याप्त गंदगी और ऑक्सीजन लेवल की समस्या भी दूर हो जाएगी.
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