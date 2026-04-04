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हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले 12 साल के छात्र की मौत, स्कूल संचालक पर पिटाई का आरोप

मधुबनी के एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले बच्चे की मौत हो गई. परिजनों ने स्कूल संचालक पर गंभीर आरोप लगाए हैं-

स्कूल के हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे की मौत
स्कूल के हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चे की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 4, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
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मधुबनी : बिहार के मधुबनी जिले से एक दुखद घटना सामने आई है. जहां प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 12 वर्षीय छात्र की मौत हो गई है. घटना मधेपुर थाना क्षेत्र की है. मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है.

मधुबनी में छात्र की मौत : घटना के बाद स्कूल के शिक्षक फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही बड़ा खुलासा होने की संभावना जता रही है. मृतक बालक की पहचान कर ली गई है. शनिवार को स्कूल प्रबंधन के कुछ लोग बच्चे को स्थानीय पीएचसी मधेपुर लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अंजूम हाशमी ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों का गंभीर आरोप : घटना की सूचना मिलते ही भेजा थाना क्षेत्र से परिजन अस्पताल पहुंचे. परिजनों ने स्कूल संचालक पर बच्चे की पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगाया है. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो चुका है. मौके पर मधेपुर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ पहुंचे.

पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम : थाना अध्यक्ष ने बताया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके. पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है. अब देखना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं.

"पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. ताकि मौत के कारणों का सही से पता लगाया जा सके. पुलिस हर नजरिए से जांच कर रही है."- विश्वजीत कुमार, मधेपुर, थाना अध्यक्ष

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