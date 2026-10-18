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मां की डांट से आहत 12 साल के छात्र ने की आत्महत्या; छोटे भाई से हुआ था झगड़ा

कानपुर: रावतपुर थाना क्षेत्र के मसवानपुर स्थित शिवनगर इलाके में शनिवार देर शाम स्कूल से घर लौटने के बाद छोटे भाई से हुए मामूली झगड़े के बाद मां की डांट से नाराज होकर 12 साल के एक छात्र ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी. इस घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.



घटना की जानकारी देते हुए मृतक छात्र के पिता आफताब खान ने बताया कि वह अपने परिवार का गुजर-बसर करने के लिए लोगों के घरों में रंगाई और पुताई का काम करते हैं और वर्तमान में वे एक मकान में अपनी पत्नी अफसाना और दो बच्चों के साथ किराये पर रहे हैं. उनका बड़ा बेटा 12 साल का अदनान था, जो पढ़ाई करता था, जबकि उनका छोटा बेटा छह साल का अफान है.



मां अफसाना ने बताया कि शनिवार को दोनों बच्चे स्कूल से हंसी-खुशी घर लौटे थे, लेकिन घर आते ही किसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच आपस में झगड़ा शुरू हो गया. बच्चों के लगातार लड़ने से नाराज होकर मां अफसाना ने बड़े बेटे अदनान को डांट दिया और गुस्से में उसे यह तक कह दिया कि अगर तुम दोनों रोज इसी तरह लड़ते रहोगे, तो वह छोटे बेटे अफान को साथ लेकर कहीं चली जाएगी और अदनान को इस घर में अकेला ही रहना पड़ेगा.



मां अफसाना ने बताया कि गुस्से में बेटे को डांटने के बाद वह अपने घर के बाकी कामों में व्यस्त हो गईं, और इसी बात से आहत होकर अदनान चुपचाप अपने कमरे में चला गया. कुछ समय बीत जाने के बाद जब मां अफसाना उसे खाना खाने या किसी काम के लिए बुलाने के लिए कमरे के अंदर गईं, तो बेटा अदनान फंदे पर लटका हुआ था. बेटे को इस हालत में देखकर मां की मुंह से चीख निकल पड़ी, जिनकी आवाज सुनकर आसपास के तमाम लोग तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे और बिना देर किए पुलिस को इस अनहोनी की सूचना दी.



घटना की सूचना मिलते ही रावतपुर थाने की पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी. रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि शुरुआती जांच-पड़ताल में सामने आया है कि छात्र ने मां की डांट से क्षुब्ध होकर यह कदम उठाया है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है.