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वाराणसी में हॉस्टल की पांचवीं मंजिल से 12 साल की छात्रा की गिरकर मौत

ज्ञानदीप एकेडमी एंड हॉस्टल में पांचवीं मंजिल से गिरी छात्रा मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: लंका थाना क्षेत्र एक हॉस्टल में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया. 12 साल की छात्रा हॉस्टल की पांचवीं मंजिल से गिरी जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हो गई. आनन-फानन में उसे बीएचयू स्थित ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

वाराणसी ज्ञानदीप एकेडमी एंड हॉस्टल (Video Credit; ETV Bharat) मृत छात्रा की पहचान स्नेहा मिश्रा (12), पुत्री तारकेश्वर मिश्रा, निवासी ग्राम बैजरहा, थाना गोपालपुर रतनपुर, जिला सिवान, बिहार के रूप में हुई है. स्नेहा ज्ञानदीप एकेडमी एंड हॉस्टल में रहकर कक्षा 7 में पढ़ाई कर रही थी. वह परिवार से दूर वाराणसी में रहकर पढ़ाई कर रही थी. बुधवार को हॉस्टल की पांचवीं मंजिल से गिरने की घटना के बाद उसकी मौत हो गई.