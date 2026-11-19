वाराणसी में हॉस्टल की पांचवीं मंजिल से 12 साल की छात्रा की गिरकर मौत
बिहार के सीवान की रहने वाली कक्षा 7 की छात्रा परिवार से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 4:58 PM IST
वाराणसी: लंका थाना क्षेत्र एक हॉस्टल में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हो गया. 12 साल की छात्रा हॉस्टल की पांचवीं मंजिल से गिरी जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हो गई. आनन-फानन में उसे बीएचयू स्थित ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.
मृत छात्रा की पहचान स्नेहा मिश्रा (12), पुत्री तारकेश्वर मिश्रा, निवासी ग्राम बैजरहा, थाना गोपालपुर रतनपुर, जिला सिवान, बिहार के रूप में हुई है. स्नेहा ज्ञानदीप एकेडमी एंड हॉस्टल में रहकर कक्षा 7 में पढ़ाई कर रही थी. वह परिवार से दूर वाराणसी में रहकर पढ़ाई कर रही थी. बुधवार को हॉस्टल की पांचवीं मंजिल से गिरने की घटना के बाद उसकी मौत हो गई.
एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने बताया कि पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली कि शिवप्रसाद गुप्त कॉलोनी, लेन नंबर 3 स्थित ज्ञानदीप एकेडमी एंड हॉस्टल की छत से एक बच्ची गिर गई है. सूचना मिलते ही लंका पुलिस सक्रिय हुई और छात्रा को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया. हालांकि, चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने छात्रा के परिजनों को घटना की जानकारी दी. हॉस्टल में स्नेहा के साथ 2 अन्य छात्राएं भी रहती हैं. विद्यालय के प्रबंधक त्रिभुवन सिंह और हॉस्टल की वार्डन प्रीति मिश्रा बताई गई हैं. घटना के बाद हॉस्टल परिसर में पुलिस की जांच शुरू हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया ताकि, घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा सकें.
एसीपी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक जांच की गई. डीसीपी काशी गौरव बसंवाल ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जानकारी ली. पुलिस हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. परिजनों को सूचना दे दी गई है. उनके वाराणसी पहुंचने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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