बिहार में तीन स्कूली छात्रों पर वज्रपात, चपेट में आने से एक की मौत
गयाजी में स्कूल जाते समय वज्रपात से एक 12 वर्षीय छात्र की मौत हो गई जबकि दो घायल हो गए. प्रशासन ने मुआवजे भरोसा दिया.
Published : July 15, 2026 at 4:30 PM IST
गयाजी: बिहार के गयाजी से दुखद खबर आई है. यहां स्कूली बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो गया है. दरअसल यहां शेरघाटी थाना क्षेत्र के बेल्डीह गांव में आकाशीय बिजली गिरने से तीन स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से एक बच्चे की मौत हो गई है. वहीं दो बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है.
वरिष्ठ चिकित्सकों की देख रेख में इलाज: मिली जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से घायल दोनों बच्चों को स्थानीय अस्पताल ने अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया था. जहां दोनों का इलाज जारी है. बच्चों का बर्न विभाग के वरिष्ठ चिकित्सकों की देख रेख में इलाज चल रहा है.
स्कूल जाने के दौरान हुआ हादसा: घटना को लेकर बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब बुधवार सुबह 10 बजे के बाद बच्चे अपने घर बेल्डीह से बीटी बिगहा प्लस टू उच्च स्कूल जा रहे थे. बच्चें गांव से सटी हुई नदी तक पहुंचे ही थे कि तभी अचानक मौसम खराब हो गया. इस दौरान बारिश से बचने के लिए बच्चे पेड़ के पास खड़े हो गए.
12 वर्षीय छात्र की मौत: बारिश के साथ ही बिजली कड़कने की वजह से दो छात्र वहां से भागने की कोशिश करने लगे लेकिन इसी दौरान बिजली गिरी जिसकी वजह से एक छात्र सीधे तौर पर उसकी जद में आ गया जबकि दो छात्र दूरी पर होने के कारण बुरी तरह घायल हो गए. मृतक छात्र की पहचान 12 वर्षीय अंकुश राज के रूप में हुई है, वह बेल्डीहा गांव के राजेश यादव और रेखा देवी का बेटा था. वहीं घायल छात्रों में चड्डू कुमार, पिता कालेश्वर मांझी और अमित कुमार, पिता रवेंद्र पासवान शामिल है.
गांव के लोगों के सहयोग अस्पताल पहुंचाया: एक परिजन रंजय कुमार ने बताया कि घटना के बाद गांव के लोगों के सहयोग से तीनों को अनुमंडलीय अस्पताल शेरघाटी लाया गया जहां चिकित्सकों ने अंकुश को मृत घोषित कर दिया. अंकुश दो भाई और दो बहन हैं. हालांकि इस दौरान मृतक के परिजनों ने अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिलने का भी आरोप लगाया है.
डॉक्टर का बयान: शेरघाटी अस्पताल के डॉक्टर संदीप कुमार ने बताया कि तीन बच्चे यहां आकाशीय बिजली में घायल होकर पहुंचे थे, जिनको प्रारंभिक चिकित्सा तुरंत दी गई थी. उन्होंने बताया कि इनमें एक की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई थी. डॉक्टर ने कहा कि छात्रों को बेहतर इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है.
सीओ के साथ स्थानीय पुलिस पहुंची मौके पर: वहीं घटना की सूचना मिलते ही अंचल अधिकारी उषा कुमारी अस्पताल पहुंची, उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद करने का यकीन दिलाया. अंचल अधिकारी उषा कुमारी ने बताया कि परिजनों को नियमों के अनुसार हर संभव मदद भी दी जाएगी.
"हादसे की सूचना मिली है, आपदा राहत योजना के तहत परिवार को जल्दी मुआवजा राशि दी जाएगी. इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ प्रशासन के अधिकारी खड़े हैं. हरसंभव मदद की जाएगी."- उषा कुमारी, अंचल अधिकारी
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