Yoga Expert Parineeti : 12 साल की 'योग गुरु' को मिला राज्यस्तरीय सम्मान, परिणीति बोली- ओलंपिक खेलना सपना

परिणीति बिश्नोई का सपना है कि आने वाले समय में एशियाड और ओलंपिक में योगा शामिल होगा तो वह देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहेगी. राज्य स्तरीय सम्मान के बाद जोधपुर लौटी परिणीति से ईटीवी भारत ने खास बात कर जाना कि किस तरह से वह योग के प्रति महज 5 वर्ष की उम्र से समर्पित है. उसका कहना है कि योग मन को शांत रखता है. सुबह जल्दी उठकर योग करते हैं तो यह बहुत लाभदायक होता है.

जोधपुर: लूणी इलाके के भाकरासनी गांव के छोटे से घर से निकल कर देश की सबसे छोटी योग एक्सपर्ट परिणीति बिश्नोई को राज्यसरकार ने गणतंत्र दिवस पर योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्यस्तरीय सम्मान से नवाजा है. परिणीति पहले से देश भर में अपने योग से चर्चित हैं, लेकिन अब सरकार ने उसे बड़ा सम्मान देकर उसकी मेहनत को पहचाना दी है.

पिता से मिली योग की शिक्षा, हर तरफ से मिली तारीफ : परिणीति की योग की शिक्षा पिता रामचंद्र बिश्नोई से मिली. पिता नियमित योगा करते हैं. 5 साल की उम्र से उसने योग करना शुरू कर दिया. कोरोना में जब हर तरफ योग की चर्चा हुई तो परिणीति का उदय हुआ. ऑनलाइन योगा शुरू किया. बड़े-बड़े शिविरों में सात-आठ साल की बालिका को योग के जटिल आसान करते देख हर कोई हतप्रभ हो गया. उसके वीडियो देश के प्रतिष्ठित उद्योपति आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया तो परिणीति सुर्खियों में आ गई. बाबा रामदेव, सचिन तेंदुलकर सहित कई हस्तियों ने तारीफ की है.

परिवार के साथ परिणीति बिश्नोई (ETV Bharat Jodhpur)

छुट्टी के दिन सिखाती है योग : कोरोना के बाद से परिणीति लगातार योग सिखा रही है. राजस्थान सहित देश के 10 राज्यों में वह करीब 200 योग शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों को योग सीखा चुकी है. उसका यह क्रम जारी है. वह बताती है कि शिविर का आयोजन स्कूल की छुट्टी के दिन ही होता है, जिससे उसकी पढ़ाई बाधित नहीं हो. शिविर में जब वह योग का महत्व बताते हुए सिखाती है तो हर कोई अचरज करता है कि 12 साल की योग गुरु कितनी प्रभावशाली तरीके से योग सिखाती है. परिणीति का कहना है कि इनडोर में रहने वाले बच्चों को योग करना चाहिए. यह उन्हें चुस्त बनाता है.

राज्यपाल ने परिणीति को किया सम्मानित (ETV Bharat Jodhpur)

दादी के साथ मंच साझा किया : परिणीति और उसके पिता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से योग एशियाड और ओलंपिक में शामिल होने की तैयारी में है. परिणीति इसके लिए मेहनत कर रही है, ताकि इन प्रतिस्पर्धाओं में देश के लिए गोल्ड जीत सके. हाल ही परिणीति ने देश के मशहूर टीवी शो India's Got Talent में अपनी योग की कलाएं दिखाई. साथ ही उसने जब अपनी 70 वर्षीय दादी के साथ परफॉर्म किया तो पूरे देश में मशहूर हो गई. इंस्टाग्राम पर उसके एक मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं.