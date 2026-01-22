भोजपुर में बच्चे ने पुराेन मटेरियल से बनाई मां सरस्वती की हाई-टेक प्रतिमा, देखें VIDEO
भोजपुर में 12 साल के बच्चे ने पुराने सामान से मां सरस्वती की ऐसी प्रतिमा बनाई की लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, पढ़ें खबर-
Published : January 22, 2026 at 2:16 PM IST
भोजपुर : बिहार के भोजपुर जिले में प्रतिभा की कोई कमी नहीं. जहां आज के दौर में बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम में उलझे रहते हैं, वहीं आरा सदर प्रखंड अंतर्गत मखदुमपुर पंचायत के बड़का डुमरा गांव के 12 वर्षीय कार्तिक ने अपनी रचनात्मक सोच और प्रतिभा से सभी को हैरान कर रहा है.
वेस्ट मटेरियल से तैयार की मां सरस्वती की प्रतिमा : कार्तिक ने वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर मां सरस्वती की प्रतिमा तैयार की है, जो न केवल कलात्मक दृष्टि से अच्छी है बल्कि गहरे सांस्कृतिक और शैक्षिक संदेश भी देती है. 7 वीं कक्षा का छात्र कार्तिक द्वारा निर्मित प्रतिमा में एक अनूठा दृश्य उकेरा गया है, जहाँ मां सरस्वती ऋषि बाल्मीकि को ग्रंथ लेखन के लिए प्रेरित करती हुई दिखाई देती हैं.
"मैने खुद से मां सरस्वती की प्रतिमा बनाई है. दुर्गा पूजा में इस तरह का आइडिया मुझे आया था. मैने भी उसी तरह से मूर्ति को जीवंत रूप देने का काम किया. वाल्मीकि ऋषि को मां सरस्वती वेदों की रचना करने के लिए प्रेरित करते हुए दिखाया गया है. इस प्रतिमा में सबक कुछ मोटर लगाकर घुमाया जा रहा है."- कार्तिक, कलाकार बच्चा
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल : यह दृश्य ज्ञान, साहित्य और सृजन की परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है. वहीं दूसरी ओर एक महिला श्रद्धा भाव से हाथ में थाली लेकर सरस्वती वंदना करती नजर आती है, जो भारतीय संस्कृति में ज्ञान की उपासना का प्रतीक है. छात्र कार्तिक सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी कल्पनाशक्ति को आकार देने में सफल रहा है.
10 दिनों में तैयार हुई प्रतिमा : उसके पिता नीलेश कुमार श्रीवास्तव जो पेशे से निजी बिजली मिस्त्री हैं उन्होंने बताया कि इस प्रतिमा को बनाने में फोम, पुराना मोटर, रस्सी और पुराने कपड़ों जैसे बेकार समझे जाने वाले सामानों का उपयोग किया गया है. करीब 10 दिनों की मेहनत के बाद यह अद्भुत प्रतिमा तैयार हुई.
"मेरे बेटे ने मुझे जैसा कहा मैेने वैसा सपोर्ट किया. सारी कारीगरी उसी की है बस मैने सपोर्ट किया. सभी सामान जो लगे हैं वो पुराने हैं और पुराने सामान से ही प्रतिमा को मोडिफाई किया गया है. जब प्रतिमा तैयार हो गई तो अब अच्छा लग रहा है."- नीलेश कुमार श्रीवास्तव, कार्तिक के पिता
इंजीनियर बनना चाहता है कार्तिक : कार्तिक का सपना है कि वह आगे चलकर वैज्ञानिक बने और समाज के लिए कुछ नया कर दिखाए. उसकी यह कलाकृति न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण और री-साइक्लिंग का संदेश देती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती. गांव में कार्तिक की इस कला की खूब सराहना हो रही है और लोग इसे एक उभरती प्रतिभा का संकेत मान रहे हैं.
23 जनवरी को सरस्वती पूजा : शुक्रवार 23 जनवरी को बसंत पंचमी है और इसी दिन सरस्वती पूजा किया जाता है. बिहार में भी खूब धूम-धाम से विधिवत सरस्वती पूजा होती है. मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी मां सरस्वती प्राकट्य हुआ था. इसी कारण इस तिथि को वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है.
ये भी पढ़ें-
Basant Panchami 2026: 22 या 23 जनवरी? अभी दूर कर लें तारीख का कन्फ्यूजन, इस समय रहेगी पंचमी तिथि
चमत्कारी है मां सरस्वती की अष्टभुजी प्रतिमा, मूर्ति को छूते ही आती है छन-छन की आवाज