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बरेली में 12 साल के कांवड़िया की मौत, चलती ट्रॉली से नीचे गिरा, ऊपर चढ़ा पहिया, गंगाजल लेकर पीलीभीत जा रहा था जत्था

बरेली : कांवड़ यात्रा के दौरान बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में रविवार को हादसा हो गया. बदायूं कछला घाट से गंगाजल लेकर पीलीभीत लौट रहे कांवड़ जत्थे में शामिल 12 वर्षीय बच्चे की ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया.

क्षेत्राधिकारी देवेश सिंह ने बताया कि 9 अगस्त को पीलीभीत जिले के बीसलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बसारा से कांवड़ियों का जत्था कछला घाट से जल लेकर वापस लौट रहा था. जत्थे में ग्राम बसारा निवासी वीरपाल मिश्रा का 12 वर्षीय पुत्र भी शामिल था. बताया गया कि बच्चा जत्थे में चल रहे ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच बैठा था. ग्राम तैय्यतपुर के पास पहुंचने पर बच्चा आगे चल रहे डीजे को एक हाथ से पकड़कर साइड से देखने लगा. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया.

गिरने के बाद बच्चा ट्रॉली की चपेट में आ गया. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई. हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. क्षेत्राधिकारी ने बताया, परिजनों ने मृतक बच्चे का पोस्टमॉर्टम कराने से इनकार करते हुए शव को अपने गांव ले जाने की इच्छा जताई. परिजनों की इच्छा के अनुसार पुलिस ने एंबुलेंस के माध्यम से शव को उसके गांव भिजवाने की व्यवस्था की.