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मेरठ में झोपड़ी में सो रही 12 वर्षीय बच्ची को सांप ने डसा, अस्पताल में मौत

मेरठ: थाना परतापुर क्षेत्र के गगोल गांव में तालाब किनारे बनी झोपड़ी में सो रही 12 वर्षीय बच्ची बुलबुल को सोमवार देर रात सांप ने डस लिया. परिजनों ने बच्ची को बचाने के लिए रात भर एक जगह से दूसरी जगह दौड़-भाग की, लेकिन मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. ​घटना के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया और जिला प्रशासन से आर्थिक सहायता, स्थायी आवास और इलाके की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की.



​पीड़ित बच्ची के पिता किशनपाल ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई. उन्होंने कहा कि हमारा परिवार तालाब किनारे पन्नी, तिरपाल और लकड़ियों से बनी अस्थायी झोपड़ी में रहने को मजबूर है. सोमवार देर रात करीब 2:30 बजे एक जहरीला सांप झोपड़ी के भीतर घुसा और सो रही 12 साल की बेटी बुलबुल को डस लिया. ​घटना के तुरंत बाद हम उसे मोहिउद्दीनपुर में एक सपेरे के पास ले गए, लेकिन उसने इलाज करने से साफ मना कर दिया.

इसके बाद हम उसे लेकर मेडिकल अस्पताल और फिर प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी. आखिर में हम उसे प्यारे लाल शर्मा (जिला अस्पताल) लाए. यहां डॉक्टरों ने इलाज तो शुरू किया 5-6 इंजेक्शन और ग्लूकोज भी चढ़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मेरी बच्ची ने दम तोड़ दिया.



​स्थानीय निवासी और ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब किनारे बनी इस बस्ती की स्थिति बेहद दयनीय है. ग्रामीणों का कहना है कि इस परिवार में पहले भी सर्पदंश की घटनाएं हो चुकी हैं. हाल ही में मृत बच्ची के भाई और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सांप काट चुका है.

​ग्रामीणों ने बताया कि तालाब की सालों से सफाई नहीं कराई गई है. बारिश के मौसम में जलभराव के कारण जहरीले जीव-जंतु सीधे झोपड़ियों तक पहुंच जाते हैं. ​ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को तुरंत सरकारी योजना के तहत स्थायी आवास (पक्का मकान) दिया जाए, आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाए और तालाब व आसपास के इलाके की तत्काल सफाई कराई जाए.



परतापुर थाना प्रभारी अरुण मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र के गगोल गांव में सर्पदंश से एक 12 वर्षीय बालिका की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.