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हमीरपुर में 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी किशोरी को जबरन पास के ट्यूबवेल पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया.

हमीरपुर में 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म
हमीरपुर में 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 6:01 PM IST

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हमीरपुर: जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र में 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता की पिता के तहरीर पर पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

प्रभारी संतोष सिंह के अनुसार, मौदहा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ने बीते रोज शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 12 वर्षीय बेटी दोपहर के समय खेत गई थी. इस दौरान, गांव निवासी राजू पुत्र लक्ष्मी ने उसे जबरन पास के ट्यूबवेल पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

मामले के बाद किशोरी बदहवास हालत में घर पहुंची. परिजनों के पूछने पर उसने आपबीती बताई. इसके बाद पिता ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी.

तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तत्काल पॉक्सो एक्ट एवं बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया. सोमवोर को न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया है.

मौदहा कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, पूछताछ के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है.

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