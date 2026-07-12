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सोशल मीडिया की डार्क साइड: कुरुक्षेत्र में 14 साल के भाई पर रेप का आरोप, प्रेगनेंट हुई 12 साल की लड़की

कुरुक्षेत्र: डिजिटल युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया की अनियंत्रित पहुंच बच्चों के भविष्य और सामाजिक ताने-बाने को किस तरह खोखला कर रही है, इसका एक बेहद विचलित करने वाला मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सामने आया है. पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची जांच में दो महीने की गर्भवती पाई गई. जब महिला डॉक्टर ने संवेदनशीलता से पूछताछ की, तो बच्ची ने अपने ही 14 वर्षीय सगे भाई पर गलत काम करने का आरोप लगाया. इस खुलासे ने ना केवल पीड़ित मां को स्तब्ध कर दिया, बल्कि इंटरनेट सेंसरशिप पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

प्रेगनेंट हुई 12 साल की लड़की: ​पीड़ित परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जो पिछले 10 वर्षों से कुरुक्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी कर गुजर-बसर कर रहा है. करीब चार साल पहले एक हादसे में पिता की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद मां अकेले ही मेहनत-मजदूरी कर अपने दो बेटों और दो बेटियों का पालन-पोषण कर रही थी. ​घटना का खुलासा तब हुआ जब शुक्रवार (10 जुलाई) को 12 वर्षीय बड़ी बेटी ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की. दर्द असहनीय होने पर मां उसे एलएनजेपी अस्पताल लेकर पहुंची. वहां महिला रोग विशेषज्ञ द्वारा की गई चिकित्सीय जांच में बच्ची के गर्भवती होने की पुष्टि हुई. डॉक्टर द्वारा प्यार और विश्वास में लेकर पूछने पर बच्ची ने रोते हुए अपने बड़े भाई की करतूत बयां की.​

अश्लील कंटेंट और भटकाव का आत्मघाती कॉम्बिनेशन: ​पुलिस की शुरुआती पूछताछ में जो बात सामने आई, वह बेहद चिंताजनक है. 14 वर्षीय आरोपी भाई पढ़ा-लिखा नहीं है, लेकिन वह मोबाइल पर फेसबुक चलाना जानता था. आरोपी ने कुबूल किया कि एक दिन जब वह काम पर नहीं गया, तो मोबाइल देखते समय उसके सामने एक अश्लील वीडियो आया. इसके बाद सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के कारण उसके फोन पर लगातार ऐसा कंटेंट परोसा जाने लगा. इसी मानसिक भटकाव और अश्लीलता के प्रभाव में आकर उसने घर पर बहन को अकेला पाकर इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया.