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भोपाल में 12 साल की बच्ची की हत्या, खंडहर में मिला शव; गला दबाकर मारने की आशंका

बैरागढ़ में 12 साल की बच्ची की हत्या ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल के बैरागढ़ इलाके में एक 12 से 13 साल की बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बच्ची का शव शुक्रवार सुबह कृष्णा कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित एक वीरान खंडहर में मिला. शुरुआती जांच में बच्ची की गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले में एक संदेही को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है.

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