भोपाल में 12 साल की बच्ची की हत्या, खंडहर में मिला शव; गला दबाकर मारने की आशंका
भोपाल के बैरागढ़ इलाके की वारदात, गुरुवार रात घर से निकली थी बच्ची, आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस. सैयद आबिद की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 5:36 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के बैरागढ़ इलाके में एक 12 से 13 साल की बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बच्ची का शव शुक्रवार सुबह कृष्णा कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित एक वीरान खंडहर में मिला. शुरुआती जांच में बच्ची की गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले में एक संदेही को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी है.
गुरुवार रात घर से निकली थी बच्ची, वापस नहीं लौटी
पुलिस के मुताबिक, मृत बच्ची बैरागढ़ फाटक रोड स्थित झुग्गी बस्ती में अपने परिवार के साथ रहती थी. वह परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए पन्नी बीनने का काम करती थी. परिजनों के अनुसार, बच्ची गुरुवार रात करीब 8 बजे घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटी. परिजनों ने पहले अपने स्तर पर बच्ची की तलाश की. काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला, तो देर रात बैरागढ़ थाने पहुंचकर उसकी गुमशुदगी की सूचना दी गई. शुक्रवार सुबह कृष्णा कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित एक खंडहर में बच्ची का शव मिलने की सूचना सामने आई. शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी.
खंडहर में शव मिलने से इलाके में सनसनी
रिहायशी इलाके के पास वीरान खंडहर में बच्ची का शव मिलने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही बैरागढ़ एसीपी, थाना प्रभारी और पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की.
पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि बच्ची रात में घर से निकलने के बाद खंडहर तक कैसे पहुंची? वह किन लोगों के संपर्क में थी और घटना से पहले उसके साथ क्या हुआ? इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि बच्ची की आवाजाही और घटना से जुड़े संदिग्धों के बारे में जानकारी मिल सके.
संदेही हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ
मामले में पुलिस ने एक संदेही की पहचान कर उसे हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस बच्ची के परिजनों से संपर्क, उनके बयानों और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर घटना की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह और वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका को लेकर जांच जारी है.
गला दबाकर हत्या की आशंका, पीएम रिपोर्ट का इंतजार
एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि शुक्रवार सुबह बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. शुरुआती जांच में बच्ची की गला दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है. हालांकि, मौत के सटीक कारणों और अन्य परिस्थितियों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी. उन्होंने बताया कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है या नहीं, यह भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.